目前藏身於俄羅斯的美國國安局（NSA）前外包人員史諾登，今天宣布他與妻子琳賽，將申請俄羅斯公民權，但同時保有美國國籍。

史諾登2013年把美國政府祕密監控全球網路的「稜鏡計畫」（Prism）資料，外洩給英國《衛報》和美國《華盛頓郵報》，震撼全球。他遭美國以違反《間諜法》通緝。7年來，史諾登定居在提供庇護的俄羅斯，上月，他的律師告訴俄媒，他已取得俄國的永久居留權。

史諾登只要返回美國，就必須面臨審判。他去年表示，返鄉是目標，但只要間諜罪指控不撤銷，他不會回美，只希望獲得公平審判。也因此，史諾登與親人一直分隔兩地無法相見。

史諾登2日發推特指出，「在與我們的父母分隔多年後，我已經不想再與我們的兒子分開了。這就是原因。在此流行病時期各國關閉邊界，我們決定申請美俄雙重國籍。」

史諾登之妻琳賽上周宣布懷孕，史諾登寫道，「琳賽和我會保留美國籍，以我們熱愛的美國價值，把兒子撫養長大，包括言論自由。我期待有一天能夠回到美國，全家人得以團聚。」

(中時 )