去年底枋寮藝術村傳出撤村危機後，枋寮鄉長陳亞麟表態將以「地方創生」經費接手經營，不料藝術家搬離至今逾半年，不見建設只有雜草叢生疑似廢墟，地方議論紛紛，為此，公所強調目前與台鐵局談合約中，預計年底重啟。

「枋寮藝術村沒了嗎？」遊客走進枋寮藝術村後，見到門窗緊閉空無一人、滿地落葉又雜草叢生，難以置信枋寮知名地標成了廢墟，而地方居民對此更是議論紛紛，質疑鄉公所當初承諾接手一事是否跳票，否則環境怎會如此髒亂不堪。

去年底枋寮藝術村傳出撤村危機後，枋寮鄉長陳亞麟表態將以「地方創生」經費接手經營，但至今不見建設只有雜草叢生疑似廢墟。（謝佳潾攝）

去年底枋寮藝術村傳出撤村危機後，枋寮鄉長陳亞麟表態將以「地方創生」經費接手經營，但至今不見建設只有雜草叢生疑似廢墟。（謝佳潾攝）

去年底枋寮藝術村在屏縣府確定不再與台鐵續租後，地方擔憂玩了20年、已是枋寮地標的藝術村就此消失，幸鄉長陳亞麟給了「及時雨」，不僅承諾將透過地方創生經費接手經營，還要讓藝術家全數留下，不料，建設至今不見，藝術家也等不到承諾兌現，今年3月底全數搬離。

對此，枋寮鄉公所澄清，因屏縣府與台鐵局在點交上有延宕，所以影響到整個作業程序，但公所在協調會上已獲台鐵表示支持，也正與對方擬定合約中，預計年底枋寮藝術村就能重啟。

「枋寮藝術村將以全新樣貌呈現！」公所強調，枋寮藝術村是透過地方創生經費重新打造，所以將是個新生的模樣，它不再是純藝術展現，公所規畫園區內除有遊客中心、藝術教室、展覽區外，還有直賣所，將是結合藝術、文化與觀光的多元展示場域。

然而，地方居民對公所的澄清仍抱持「觀望態度」，前駐村藝術家說，公所去年信誓旦旦要保住藝術村及藝術家，但事實證明做不到，所以新的枋寮藝術村會怎麼玩，仍待觀察，希望公所能提出具體規畫，讓大家看見公所做事的決心。

(中時 )