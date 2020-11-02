誰沒拿過扁的錢？蘇揆揮手了 22:252020/11/02 中時 張理國 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 誰沒拿過扁的錢？政院回應了(蘇揆臉書擷圖) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 前總統陳水扁與主持人趙少康對談影片今天公開，其中針對「誰沒拿過陳水扁的錢」，扁笑稱「沒有拿過的出聲一下好不好」？行政院回應表示，蘇揆沒有拿過。 趙少康上周六南下探望陳水扁，影片今天對外公開，誰沒拿過扁的錢，意外又成為關注焦點，等了一天，行政院回應了。 行政院發言人丁怡銘說，蘇揆從政以來，從未向陳水扁拿錢選舉，也未接受過陳水扁的政治獻金。相關資訊，蘇揆參與每一場選舉都誠實申報，歷年來的政治獻金專戶都可以查到。 (中時 ) #趙少康 #陳水扁 #拿錢 #蘇貞昌 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 兩岸會開打？陳水扁：美中台無人敢開第一槍 17:252020/11/02 政治 「誰沒有拿過我爸的錢？」阿扁笑回陳幸妤名言：沒拿的出聲一下 20:222020/11/02 政治 曾問誰當閣揆？扁：蔡英文就是跟別人不一樣 17:512020/11/02 政治 中天新聞台換照風波 陳水扁質疑「NCC真得獨立嗎？」 16:432020/11/02 政治 最短命部會 傳科技部將被裁撤？ 15:442020/11/02 財經 上帝會摸誰的頭？ 04:102020/11/02 時論廣場 讓習近平按下武統暫停鍵 才是台灣社會亟需的共識 13:332020/11/02 國際 大選倒數計時 金融圈大老改挺拜登 21:192020/11/02 財經 麥當勞玉米濃湯喝幾口沒了 她開杯蓋一看傻眼 15:542020/11/02 生活 人口普查網路版當機出包 蘇揆：主計總處檢討要讓我知道 11:462020/11/02 政治 政治熱門新聞 馬國女大生遭擄殺 網友回憶韓國瑜政策嘆一句 - 政治 韓粉大喜！「罷免黃捷」二階連署數量曝 這天將送件 - 政治 川普賓州造勢空拍圖曝光 網驚呆：韓國瑜去美國了？！ - 政治 網批民進黨在台南長年執政傲慢 怒轟這句「韓氏名言」 - 政治 不忍韓國瑜又遭霸凌 林佳新怒嗆台灣基進：玩夠了嗎？ - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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