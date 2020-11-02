前總統陳水扁與主持人趙少康對談影片今天公開，其中針對「誰沒拿過陳水扁的錢」，扁笑稱「沒有拿過的出聲一下好不好」？行政院回應表示，蘇揆沒有拿過。

趙少康上周六南下探望陳水扁，影片今天對外公開，誰沒拿過扁的錢，意外又成為關注焦點，等了一天，行政院回應了。

行政院發言人丁怡銘說，蘇揆從政以來，從未向陳水扁拿錢選舉，也未接受過陳水扁的政治獻金。相關資訊，蘇揆參與每一場選舉都誠實申報，歷年來的政治獻金專戶都可以查到。

(中時 )