今年5月11日下午，彰化大村一名53歲賴姓道士到家中附近土地公廟拜拜，結束後騎機車經過大村鄉美港路一處民宅，冥冥之中、不知何故突然「想」轉進巷內，不小心撞倒民宅空地上的鐵桶，鐵桶應聲倒下後竟掉出一堆白骨，也因此破了一起男子遭殺害的16年懸案。賴姓道士表示有上香燒紙錢「還是衰了半年」，盼警方或家屬按習俗給他個紅包去霉氣。民俗專家廖大乙認為道士怎會怕亡靈，霸氣喊：「我包給你啦」。

協助警方破案的賴姓道士表示，當時他到家中附近土地公廟拜拜，拜完他在旁邊茄苳樹下睡著，醒來不知道為何就想往現場移動，這都是土地公指引，因為沒有工作許久，希望土地公能幫他找貴人，沒想到是這種「貴人」，但也算是功德一件，幫助死者解脫。

賴姓道士說，發現白骨後他時常作夢，水溝旁有男子徘徊，但影像模糊；沒破案之前，他到大村慈音寺打禪祈求心裡平靜，有一位師姐來告訴他，觀世音菩薩指示，要他不要緊張，警方會幫助他，讓案情水落石出。

賴道士說，當時他還跟死者上香、燒紙錢，可是那天起霉運就開始上身，將近半年沒遇過一件好事，連摩托車也壞了，只能騎腳踏車代步。他表示按照習俗，希望警方或家屬可以包一個紅包讓他去去霉運。

民俗專家廖大乙對賴道士說法不以為然，據三立新聞報導，廖大乙認為當道士平日有神佛庇佑，應該是不怕好兄弟才對，這傳出去會笑掉大牙；此外，死者家屬仍在痛心當中，為避免二度傷害此時討紅包真的不宜，「要紅包我來包」。

(中時新聞網)