對許多戀人、夫妻來說，「七年之癢」是道門檻，撐不過不僅是分道揚鑣，還可能不知不覺中就戴了頂綠帽。一位出軌的人妻不但紅杏出牆，更在社群動態寫下一句「瓊瑤式的浪漫告白」送給小王，網友全都看傻。

匿名原PO在臉書「靠北女友my girl」上指出，這位偷吃的人妻，明明自己給前夫戴上了綠帽，還在社群狀態上寫下「願時間善待我們的不期而遇」。直呼「重點是小姐，你外遇啊！」實在是看不下去。

貼文曝光後，不少網友也看不下去表示，「講得真好聽」、「就有這種不要臉的女人，出軌在先...理由還理直氣壯」、「她不要你認為，她要她認為」、「作為知情人士，看到認識的人搞外遇還裝感慨真的很想笑（懂你」、「不要把錯誤都怪給時間，時間是無辜的」。

其實，這句「願時間善待我們的不期而遇」出自於香港作家「崩井」的同名著作。而眾人也開始好奇，原PO與人妻到底是什麼關係，紛紛猜原PO或許就是小王。「有你的局？」、「是前夫還是小王」、「你是老王，你還會良心不安喔」、「重點是，你跟她一起綠她前夫的概念嗎？」、「沒有跟你不期而遇那來的跟你外遇？」但也有網友認為，「好笑，都已經離婚了人家有權利交新對象」、「 已經是前夫了就不算戴綠帽吧？」。

(中時新聞網)