星期一，喀布爾大學發生嚴重槍戰事件，武裝分子衝進這所阿富汗最高學府，然後開槍掃射，至少造成19人喪生、22人受傷。他們的目的似乎是破壞大學，曾試圖安裝炸彈，之後安全部隊趕來，激戰數小時後才擊殺這群武裝分子。

半島電視台報導，阿富汗內政部發言人阿里安（Tariq Arian）說，武裝分子就3人，他們是趁著喀布爾大學的開放日而混入校園，然後對學生發動攻擊。他們埋設3枚炸彈，引爆了其中1枚，另外2枚被安全部隊炸毀。

這種攻擊事件立即聯想到塔利班，然而塔利班否認參與。如果塔利班沒說謊，那麼另一個可能就是伊斯蘭國（IS）殘黨。

喀布爾警方發言人法拉馬茲(Ferdaws Faramerz)表示，多數遇難者是學生。

教育部發言人奧拜迪（Hamid Obaidi）說，大學正在進行伊朗交流書展，原本預定政府官員前來視查，這些槍手有可能以他們為目標。

伊朗半官方的ISNA新聞社報導，伊朗大使阿米尼安（Bahador Aminian）和阿富汗文化部長諾魯茲（Mojtaba Noroozi）一起合作舉辦該書展，書展將接待40家伊朗出版商。

或許是因為伊朗是什葉派穆斯林，而IS是極端激進的遜尼派穆斯林，才會視其為攻擊目標。

阿里安 對記者說：「阿富汗的敵人試圖摧毀教育。....安全部隊正在努力試圖控制局勢，他們會努力防止學生再次遇到如此的傷害。」

上個月，IS團體對什葉派佔多數的達什特-e-巴爾奇社區（Dasht-e-Barchi），發動自殺炸彈襲擊，造成至少24名學生被殺。

這類的暴力一直困擾阿富汗人的生活，目前政府與塔利班代表正在卡達談判，希望達成一項和平協議，然而塔利班並沒有明顯的和平意願。

塔利班在2001年，被美國領導的多國部隊趕出喀布爾，但是他們的主要勢力仍在，一直在各地進行武裝叛亂。

(中時新聞網)