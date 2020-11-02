美國大選倒數1天，隨著美股近幾周暴跌，10月寫下3月股災以來最大單月跌幅表現，科技股更在標普500指數創下新高後，由8月底拆分股票的蘋果、特斯拉領跌下，科技股淪為近2月重災區。但隨著市場重新將焦點擺回美國大選，美期指在11月第一個交易日前大漲近500點，周一(2日)開盤大漲354.93點、以26,856.53點開出。

截至台北時間2日晚間10點33分，道瓊指數上漲362.16點或1.37%、暫報26,863.76點；標普500指數上漲36.02點或1.10%、暫報3,305.98點；那斯達克指數上漲97.81點或0.90%、暫報11,009.40點，重回11,000點關卡。4大科技巨頭包括蘋果、亞馬遜、臉書以及Google母公司Alphabet均上漲，電動車大廠特斯拉股價上漲1.72%、暫報394.73美元。台積電ADR股價上漲1.19%。

亞股周一收盤大多收紅，歐洲疫情雖再度迎來大爆發，但歐股接續亞股氣勢，德股表現甚至成為主要股市最強。然而，國際油價受到衝擊，創下5個月來新低紀錄。

投資人本周關注幾個重點，包括美國大選結果、美國聯準會即將公布11月利率決策會議報告、美國10月就業市場表現，以及剩下的標普500指數成分股財報表現。

美國聯準會(Fed)上周五盤中宣布，將「主街貸款計畫」(Main Street Lending Facility)最低貸款額從25萬美元門檻大砍至10萬美元，市場預期有更多中小企業受惠，幫助科技股外其他類股在修正後反彈。

(中時新聞網)