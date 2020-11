F-5E戰機上尉飛官朱冠甍為國捐軀,親民黨主席宋楚瑜今天在臉書發文,表達心裡深感哀痛,特別是看到朱媽媽在媒體前替兒子抱不平,那聲聲撕心裂肺的哭喊,真是令人不捨。他除了先向朱媽媽表達慰問哀悼之意,籲請政府妥善照顧遺眷孤稚,也自曝當年他赴美爭取採購 F-104、F-16戰機等過程,表達「為中華民國空軍加油!」

宋楚瑜說,我國空軍機隊建軍向來不易,回想當年我國為汰換 F-104戰機,在他擔任新聞局長(1980年)時,曾奉經國先生之命,帶著經國先生親簽信函,前往美國華盛頓會見新當選的雷根總統,傳達台灣希望美國政府售我F-16軍機的建議。

此外,他在新聞局也設立「購機遊說專案小組」,赴海外聘請專家來參與撰寫具有說服力的文宣稿,傳達給美國有影響力人士,他自己在接受《新聞周刊》( Newsweek)專訪時也完整敘述中華民國的心聲。他說:「臺灣要買戰機,不是想要打仗,我們連打贏的本錢都沒有(We can not even afford to win a war),我們期盼的是防禦並嚇阻(deter)戰事發生。」而當時臺灣空軍的最大問題是飛機老舊,飛行員通常是冒著生命危險進行訓練與巡航任務。

他說,他甚至引用外國人的說法—「飛行棺材」來形容當時臺灣空軍的主力戰機F-104,來強調採購新式戰機確有其必要性。

宋楚瑜說, 12年後,也就是1992年,他擔任國民黨祕書長期間,又再度帶著李登輝總統的親簽信函密訪美國老布希政府。在當時駐美代表丁懋時安排下,先向國務次卿肯特(Arnold Lee Kanter)做了一個簡報,作陪的包括一位美方海軍上將及當時還任職於美國國家安全會議的包道格(Douglas H. Paal,曾於2002-2006年間擔任美國在臺協會臺北辦事處處長)。

他說,他懇切地向他們表達為台灣安全著想,期盼採購戰機的軟性訴求。他特別提到,由於F-104戰機不安全,使得報考空軍官校的人數甚少,而每當李總統看到失事戰機罹難人員及其家屬時,心中都非常難過。因為他深切知道美國最重視生命與人權,希望能藉此同理心來打動美國政府。

接著他帶著李登輝總統的親簽信函,又前往拜會當時的美國副總統奎爾(Dan Quayle),期盼美方能出售戰機。正因為這十餘年來我們不曾間斷的努力遊說,終於在1個月後,也就是在1992年9月3日,老布希在德州正式宣布售予150架F-16A、B型戰機給台灣。

宋楚瑜說,老布希總統在正式覆李總統的長信中,第一段中就提到他訪美之事,也因此在F-16正式成軍時,他受邀參加典禮,空軍並送他一頂繡有空軍軍徽和他名字的軍帽。擔任省長時,他常戴著它,穿著白夾克到各地方訪問。老布希總統在退休後,於1993年11月來臺訪問,除與他見面外,並和其夫人親筆寫了一張卡片送給他。

宋楚瑜表示,轉眼二十餘年過去,中華民國空軍機隊老舊問題仍是一大隱憂,空軍飛行員仍常冒著生命危險進行訓練與巡航任務。他衷心期盼,「加速老舊戰機更新才是正辦」,政府當務之急除儘快完成老舊戰機的汰換,對於服役中的戰機維修保養,及管制飛行的塔台人員專業、編制與訓練也應予一併重視與強化,讓這些捍衛天際的空軍弟兄能有最好的奧援與保護。中華民國空軍加油!

