百貨周年慶最終場拚了，新光三越壓軸的台北站前店11月12日至29日為回饋百萬卡友祭出最優惠門檻回饋，全館（含化妝品）單筆滿2000送200，比前2波單筆滿3000送300門檻還低；大家電區/法雅客/[i]Store單筆滿萬送500，首7日會員獨享加碼滿萬送千，店長陳妍妙表示，整檔業績要衝15.1億元，較去年成長1％。

疫情後觀光客歸零，新光三越經營會員有成，周年慶自10月1日開打以來表現亮眼，販促部協理孫紹堃表示，首波+第2波14店至今全台業績較去年成長3％，其中，名品在台北信義新天地開打後加總成長超過3成，化妝品成長5％，家用目前持平，大電視賣超過3000台、按摩椅業績增近2成。

今為強化「壓軸強棒出擊」印象，邀人氣體育主播徐展元現場播報開場，象徵新光三越台北站前店「漂亮一擊 擊出壓軸好球」，北區營業處處長李淑娟表示，台北站前店交通便利，對準全客層，有不少學生、上班族，化妝品、家用是周年慶主力；全館單筆滿2000送200，包含化妝品、香氛、服飾、運動、小家用、寢具、鍋具等，「台北站前店是唯一壓軸，錯過就要等明年」。

這次，40家化妝品推出20萬組優惠特惠組，2大全國獨家話題商品，有LA MER「輕奢保養入門」獨家組，買乳霜送濃萃修護修復精華雙明星組盒，68折萬元可入手；雅詩蘭黛雙11限定小棕瓶鐵粉分享組，周慶首日獨家販售，加碼與明星商品粉持久推出雙明星組合5000元不到。

其中必買美妝有各通路「秒殺必買」的特惠組明星商品組合，買正貨送正貨再享加贈超殺優惠組，像是資生堂國際櫃紅妍肌活露組42折、百優乳霜超值組43折；「Z世代保養神水」有品木宣言靈芝水、雅詩蘭黛原生露、蘭蔻極光水，全部買1送1；「必囤大容量」專區包含超搶手的周年慶限定保養神水SK-II青春露大容量330ml、LANCOME小黑瓶限定大容量，還可獨家再享買2再+1優惠；「戴口罩不沾粉救星」植村秀秒定妝控油噴霧追加到貨獨家推出超值2入組；「航空直輸必買」讓消費者不用出國就可享比機場免稅店還便宜，雅詩蘭黛小棕縮時精粹4650元就有。

台北站前店店長陳妍妙表示，這次亮點除了化妝品買大送小，與冬被、大衣全面下殺2折起，下半年有不少新人結婚，喜餅、鑽戒對飾、成套西裝等6禮可一站購足，像是Just Diamond日式素雅三只婚套戒，搭配全館單筆滿2000送200超划算；festaria品牌百周年獨家再加碼首7日滿5000送500，預計可帶動珠寶金飾業績成長1成。

APP線上周年慶則增加館內沒有的品牌超過12家以上，像是化妝品DARPHIN、茱莉蔻等；首4日還可線上搶民生好禮，每日上午11時線上扣會員點數10點，可換橄欖油、洗碗精等好物。

新光三越台北站前店周年慶壓軸獨家回饋，全館單筆滿2000送200最優惠，邀人氣體育主播徐展元（左2）出席主持。（新光三越提供）

此外，獨家推出全台隱藏版的寶可夢卡友禮，包含寶可夢集章活動，可收集最齊全10款人氣角色馬克杯，與寶可夢限定快閃店、6米高皮卡丘氣球，「雌、雄」雙皮卡丘見面會、搶先體驗寶可夢加傲樂對戰機台。

另，周年慶開打當天適合全客層的「朱記」開幕，活動期間有拉拉熊咖啡廳、嚕嚕米等話題多位IP明星快閃櫃，與全台壓軸最後一檔的VT X BTS聯名香水，共超過30場快閃活動。

新光三越全台最壓軸，由台北站前店店長陳妍妙（左）領軍，周年慶12日開跑。（新光三越提供）

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