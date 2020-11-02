金馬執委會2日公布第57屆金馬獎評審團，其中主席由國際攝影大師李屏賓擔任，他不僅保有7座金馬獎最佳攝影紀錄，也曾榮獲坎城影展高等技術大獎、柏林影展傑出藝術貢獻銀熊獎，並將率領16人決審團於典禮當天閉關開會，成員包括5位決選評審法國剪接師馬修、香港美術及造型指導文念中、作家吳明益、導演侯季然及徐譽庭，再加上11位也身兼複選評審的去年金馬獎最佳女配角張詩盈、去年金馬原創電影歌曲得主雷光夏、導演張榮吉、楊力州、沈可尚、林正盛、攝影指導廖本榕、監製李耀華、美術設計郭志達、動畫導演石昌杰、香港影評人蒲鋒等。

金馬獎在去年為上百位入圍者拍攝訪談的榮耀計畫大獲好評，今年雖受疫情影響，大會依然盡力聯繫不同地區的入圍者進行拍攝，任務橫跨香港、韓國、美國、新加坡與馬來西亞，預計拍攝總人數為125人，目前海外部分已順利完成，今釋出花絮照片。台灣部分則有多達78位入圍者參與拍攝，由知名攝影師林炳存負責掌鏡。接下來預計有將近20位海外入圍者如準影后白靈、準影帝李國煌將提前來台接受14天隔離，以出席11月21日的金馬獎頒獎典禮。

《手捲煙》團隊拍攝花絮。（金馬執委會提供）

《男兒王》團隊拍攝花絮。（金馬執委會提供）

在典禮前夕登場的論壇，除了固定舉辦的新導演之外，今年也新增電影音樂論壇，精彩可期。「新導演論壇」邀請入圍本屆金馬獎最佳新導演的《南巫》導演張吉安、《怪胎》導演廖明毅、《孤味》導演許承傑、《無聲》導演柯貞年、《手捲煙》導演陳健朗一起分享創作首部劇情長片的甘苦。「電影音樂論壇」則邀來入圍原創電影音樂的《同學麥娜絲》柯仁堅與蔡仲軒、《親愛的房客》法蘭、《刻在你心底的名字》侯志堅與黃雨勳以及《無聲》盧律銘，分享如何為電影譜出最動人的旋律。

兩場論壇將於11月20日（五）13：30至18：00在臺北文創大樓14樓文創會所展開，11月4日（三）13：00於金馬官網開放報名，無法到場的影迷，屆時也會有現場直播。所有入圍影片將在11月5日展開的金馬影展放映。第57屆金馬獎頒獎典禮將於11月21日於台北國父紀念館舉行，觀眾可鎖定台視頻道同步收看直播，網路直播部分則委由myVideo影音獨家播出。

(中時 )