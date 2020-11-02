先前伊能靜參選秀節目《乘風破浪的姐姐》，節目中公開一段兒子小哈利的舞蹈影片，影片裡的小哈利的曼妙舞姿，讓他火速成為話題人物；之後網友陸續翻出小哈利男扮女裝的畫面，自此之後，小哈利的一舉一動，再度成為大家的目光焦點。

不過小哈利倒是相當做自己，雖然先前的女裝照被挖了出來，但他不在乎外界的眼光；數次男扮女裝的他，昨(1日)於社群平台上，又發出了一則限時動態；畫面壓上了「Angelic type ish」的字樣(意指類似天使的造型)。從丸子頭到妝容，頗有COS的感覺。

小哈利再度曬出女裝照 相當嫵媚 (圖/ 翻攝自小哈利IG)

小哈利這次的女裝照，化妝技術似乎又再進步；略為誇張又帶著漸層的眼妝，讓小哈利整體看起來相當嫵媚。而對於小哈利的女裝打扮，媽媽伊能靜倒是抱持開放的態度，認為孩子過得開心，追求自己人生要走的路，這對孩子來說，是一件開心的事，作為媽媽的她，永遠支持；而爸爸哈林，也是無條件支持兒子做自己喜歡的事。

(中時新聞網)