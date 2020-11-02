台南市商業會代表們，在東東宴會式場，舉辦第二十八屆第三次會員代表大會暨第七十四屆商人節慶祝大會；會中除頒發南市一０九年度優良商號、推行商場禮貌運動績優從業人員暨優質伴手禮等獎項。

台南市商業會理事長徐國潤主持大會，副理事長宋俊明負責理事會重要工作報告，監事會召集人郭添仁代表監事會監查報告；隨後逐一頒獎表揚一０九年度優良商號、推行商場禮貌運動績優從業人員暨優質伴手禮。

一０九年度優良商號，唐仁街茶坊、華大儀器行、寶富銀樓、府城公寓大廈管理維護公司、八大奇文具事業、宸全國際、啟瀚科技、明山西藥房、德盟櫥櫃企業行、昱通有限公司等二十家獲台南市政府表揚。

建志工業原料行、成記行、明新鐵工廠、美樂迪台南分公司等五十四家優良商號，獲市商會表揚。

推行商場禮貌運動績優從業人員，李朝智、蔡慧玲、杜宜紋、陳慧玲、王浚安、王浚宇、高彤、朱妍琦、黃敏展、陳亦雯、唐順得、朱采奕、范崇信、謝源昌、李勁廣、陳麗思、李浚銘、陳宗仁、戴泳明、吳芳彬等二十人獲市府表揚。郭利榮、吳吉祥、曾彥鈞等四十七人獲市商會表揚。

台南市商會優質伴手禮入選廠商包括明新食品小金磚、椿友餐飲鳳梨酥、順利餅舖雪月金莎、金格食品手作長崎蛋糕、五味赤崁糖的赤崁糖手工盒、名（土反）奇洋（果加草字頭）子的名（土反）奇蕾絲薄餅、熊掌糖舖焙茶鳳梨酥、長春健康素食餐飲ＸＯ猴菇拌醬、老闆餐飲頂級牛蒡凍、福星茶業碳焙紅茶。

(工商 )