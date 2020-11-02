桃園市堪稱全台第一工業科技大市，台灣500大製造業逾1／3的廠房都在桃園，然而工廠面積廣闊且內部深不可測、錯綜複雜，易使消防人員迷失方向，桃園市政府消防局特別創新研發快速佈線推車、輕型導光索及透過顏色即可判斷進出方向的引導型消防水帶等裝備，讓打火弟兄兼顧救援時效及救災安全。

消防局解釋「佈線推車」是整合設計於消防車體的電動升降水帶推車，平時搭載在水庫車上，消防人員僅須按下下降按鈕，就可將水帶推車取出，進行長距離快速佈線，可有效因應狹窄巷弄佈線的時效需求並節省體力負荷。

佈線推車。(消防局提供／蔡依珍桃園傳真)

引導型消防水帶。(消防局提供／蔡依珍桃園傳真)

「輕量型LED導光索」則結合傳統型LED亮度充足及光纖型輕量且不需插電的優點，長達60公尺，具12小時電力續航，重量僅傳統LED導光索的一半(僅約7公斤)，將導光索一端固定於火場入口，即可手持捲盤佈線進入火場，此設計可避免導光索在轉折處拉扯或與障礙物牽絆。

「引導型消防水帶」一改現行消防水帶不易判斷進出入方向，經於水帶兩端加上綠色及紅色布套，於水帶連接入室時，紅色朝向火場內，綠色則朝向出口，使消防人員在遭遇危急狀況時可正確判斷、即時撤退。

「民眾的逃生口就是消防員的入口」是消防工作的真實寫照，保護民眾生命及財產同時，更不容忽視消防人員的安全，在消防局規劃下，每項救災利器皆適得其所發揮功用，強化安全及效率。

(中時 )