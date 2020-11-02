《屍戰朝鮮》第一、二季掀起全球粉絲瘋迷韓版古裝喪屍熱潮，第二季結尾更有女神全智賢露臉10秒「埋哏」，令觀眾更加好奇劇情接下來又將如何發展。Netflix於2日宣布確定製作《屍戰朝鮮：雅信傳》，除了有全智賢的重磅加入，在第二季中新露面的朴秉恩也確定接續演出，將與主角群一起解開北方未解之謎，該劇將在2021年推出。

《屍戰朝鮮》第二季故事的尾聲描述在瘟疫結束七年後，坊間又有人開始販售生死草，由朱智勛所飾演的王世子李蒼與由裴斗娜所飾演的醫女徐菲跋山涉水追查生死草的由來以及究竟是誰在販賣，最後帶到全智賢轉頭10秒默然不語的「埋哏」畫面，充滿神秘的眼神與表情讓粉絲紛紛敲碗想趕緊看到接下來的劇情發展而引爆討論話題。

《屍戰朝鮮：雅信傳》將會揭曉全智賢所飾演的神秘角色真實身份、背景故事，以及生死草和喪屍的「終極祕密」。此外，在第二季當中飾演「御營大將」的實力派演員朴秉恩也確定繼續參演，將與全智賢所飾演的角色產生何種關連也是備受劇迷期待的焦點之一。而第一季的導演金成勳以及王牌編劇金銀姬也將再次回歸製作，並且將與Baram Pictures、BA Entertainment 以及曾製作出《孤單又燦爛的神-鬼怪》、《雖然是精神病但沒關係》、《哈囉掰掰我是鬼媽媽》等多部好戲的「神劇製作公司」Studio Dragon攜手合作，最強黃金陣容將打造出怎樣精彩的火花備受注目。

日前Netflix在韓國舉辦《屍戰朝鮮》的線上討論會，邀請第一、二季導演金成勳、朴仁濟以及相關幕後人員一起討論分享《屍戰朝鮮》所創造出來的成功模式，會中提到《屍戰朝鮮》系列引起全球注目的原因，正是由於以朝鮮時代美麗的宮廷為背景，誕生出與眾不同且駭人的韓版喪屍題材，因而深獲好評且征服了劇迷的心。

相較於一般戲劇製作，製作費用整整高出5倍的《屍戰朝鮮》是韓國影史上第一部用4K HDR畫質拍攝、並採用杜比視界（Dolby Vision）和杜比全景聲（Dolby Atmos）的戲劇，讓劇迷們在視覺與聽覺上都能達到最高享受，更讓全球見識到韓國原創的製作競爭力和後期製作的重要性。

(中時 )