由於新冠疫情重挫能源需求，石油和天然氣價格連續幾個月低迷不振，國際石油巨頭財務吃緊，紛紛削減支出或股息來因應。美媒指出，現在各大石油公司基本上已經「砍無可砍」，只能寄望油價回升來挽救。

根據美國財經媒體報導，埃克森美孚（Exxon Mobil）、雪佛龍（Chevron）、荷蘭皇家殼牌（Royal Dutch Shell）、道達爾（Total）及英國石油公司（BP）皆已盡可能減少2021年支出，但槓桿率仍然接近令人不安的區間，只有雪佛龍、道達爾疫情前的資產負債表尚稱穩健。

不過，其他公司也好不到那裡去，例如埃克森美孚一年前設的2021年資本支出為350億美元，現在計畫砍半，本周更宣布到2022年將裁減15%員工和承包商，共計高達1.4萬人。即使如此，到了2022年仍會入不敷出，資本和股息支出將消耗完所有現金。執行長Andrew Swiger認為，石油業現在對供應的投資不足，未來遲早出現短缺，意味著油價將會上漲。

報導分析，油價能否回升還要取決於另外兩件事，即需求增加、石油輸出國組織及非成員產油國（合稱OPEC+）的減產協議，而減產協議，主要是俄羅斯和沙烏地阿拉伯之間能否有共識。前述的大型石油公司即使在疫情前也只占全球石油需求的不到15%，終究得看OPEC+協議內容來決定。

然而，地緣政治並非石油公司能力範圍，只能靠減少無利益生產、支出、未來投資及裁員來自救。目前看來，這些行動暫時取得了成果，五大西方能源公司中有四個Q3報出盈利，但恐已沒有可削減的項目。美國一些大型獨立石油生產商高層認為，美國可能永遠回不到年初的生產高峰水準，且到了2021年，還會進一步的下降。

(中時新聞網)