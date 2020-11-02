台灣大賽》獅爭冠隱憂 陳傑憲尚未敲安打

台灣大賽打完前兩戰，兩隊的開路先鋒表現差很大，中信兄弟王威晨8打數4安打，打擊率5成。統一獅「四爺」陳傑憲8打數無安打，被三振2次，只靠1次四壞球站上壘包。雖然前兩戰雙方都是靠全壘打決勝負，但第1棒畢竟有火車頭的作用，是全隊的攻擊發起線，還是很重要的棒次。

陳傑憲今年復癒出後勇奪打擊王（打擊率3成59）、安打王（174支安打），打擊實力毋庸置疑，而且過去在季後挑戰賽、台灣大賽的表現也很搶眼，像這樣連兩場槓龜的情形確實罕見。

2017年季後挑戰賽由統一獅與中信兄弟交手，獅隊雖以1勝3敗被淘汰，但陳傑憲出賽4場，17打數有7支安打，打擊率4成12，另有5分打點，表現亮眼。2018年季後挑戰賽獅隊則與富邦悍將爭奪台灣大賽門票，最後獅隊以3勝1敗晉級，陳傑憲出賽3場，6打數擊出2支安打，有2分打點，表現也符合水準。

2018年台灣大賽獅隊向Lamigo桃猿隊挑戰，結果雖然以1勝4敗不敵，但陳傑憲出賽5場，21打數擊出9支安打，打擊率4成29，另有1分打點，從數據上來看也是可圈可點。

由這三次系列賽亦可看出，他並不是會在大比賽中怯場的球員，今年的台灣大賽前兩戰連8打數槓龜，應該是短暫的失常現象，回到特別熟悉的台南主場後，情況應該會有所改觀。

(中時 )