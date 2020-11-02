美國總統大選進入最後倒數，川普對決拜登誰能勝出，對於不同個股與類股將帶來極大衝擊。若拜登獲勝的話，可望帶動再生能源與基建股票上揚。若川普連任，那受惠的將是銀行業與航太國防業。

摩根大通首席美股策略師拉科斯（Dubravko Lakos）針對兩人建立一籃子股票，以基建股票為代表的拜登概念股過去兩個月來上漲4.5％，相比之下，以銀行業為代表的川普概念股暴跌16％。

拉科斯表示，若支持綠能的拜登獲勝，可望拉抬再生能源類股上揚。德意志銀行報告指出：「若民主黨大勝的話，那他們為了重振經濟可能推出大規模基建法案。」

摩根大通將Vulcan Materials、雅各布工程集團與卡特彼勒等基建股票列為拜登概念股。

投資機構Columbia Threadneedle Investments預估，拜登當選後將降低與大陸的貿易衝突，而農產品與穀物等商品出口商將受益。但拜登對石化燃料業並不友善，執政後可能限制頁岩油田開採，而這恐不利於油氣鑽探業發展。

但阿默普萊斯金融服務公司（Amerprise Financial）表示，拜登政府可能提高企業稅並加強監管，銀行業或許比較樂見川普連任。摩根大通將美國銀行、富國銀行與花旗集團列為川普概念股。

(工商 )