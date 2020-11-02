新冠肺炎疫情捲土重來，再次打擊石油需求展望，據路透社最新調查顯示，專家下修2020年國際原油均價預測，預期油價復甦之路將顛簸難行。

投資人憂心歐洲擴大封城恐衝擊石油需求，引發國際油價大跌。美國西德州12月期2日盤中重挫2.85％或1美元，報34.77美元。布蘭特1月期油盤中挫低2.37％或0.9美元，降至37.04美元，兩項油品稍早一度暴跌逾2美元。

路透社調查41位經濟學家與分析師意見，預期2020年布蘭特原油的均價將在每桶42.32美元，略低於9月調查的42.48美元，與2020年迄今的均價42.45美元。

專家預期2021年布蘭特原油的均價為49.76美元，亦低於前次調查的50.41美元。

分析師指出，利比亞回復供油將讓油價進一步承受壓力。奧地利Raiffeisen銀行分析師歐贊特（David Olzant）指出：「能打破現行油價區間的兩大要素，只有美國總統大選與疫苗研發傳出令人意外的好消息。」

這份調查預期美國西德州原油2020年的均價為38.53美元，低於9月調查的38.7美元。

德國商業銀行分析師佛里奇（Carsten Fritsch）表示：「美國近來又開始增產，加上重要石油出口國利比亞的情勢漸趨穩定，可能回復先前的產量水準。」

此外，石油輸出國家組織（OPEC）與其他產油國在2020年稍早聯合減產後，計劃自2021年1月起每日增產200萬桶，讓油市展望進一步籠罩陰霾。

在此同時，國際能源總署（IEA）指出，第二波疫情來勢洶洶，將削弱石油需求，並打擊石油生產國平衡油市的努力。

瑞銀（UBS）分析師史陶諾瓦（Giovanni Staunovo）表示，石油需求雖然會持續回升，但復甦之路將崎嶇難行，在疫苗普及之前，油價復甦腳步可能遲緩。

(工商 )