彰化縣大村鄉賴姓道士5月間路過大村鄉美港路一處民宅，撞倒民宅空地上的鐵桶，鐵桶應聲倒下後竟掉出一堆白骨，檢警調查認當地51歲賴姓男子涉有重嫌，訊後賴男坦承犯行，只因懷疑前妻與死者李男有染，一時失控痛下殺手，檢方近日偵查終結，依殺人罪將賴男起訴。
據悉，死者李男生前為白牌車司機，在彰化市某醫院外排班載客，而賴男與妻子洪女2人都在該醫院旁、洪女娘家經營的廣東粥店內工作，李男與洪女因而結識，在各自仍有婚姻關係情況下，發展婚外情不倫戀，甚至某次被賴男在店內樓上房間「抓姦在床」。
洪女因不堪姦情曝光憤而而離婚，賴男綠雲罩頂，每天忍辱工作，還得不時面對李男上門到店內叫囂辱罵，最後憤而帶著女兒搬出去，在大村鄉租屋棲身；卻因氣憤而與李男相約談判，最後痛下殺手。
然死者李男父親替兒子喊冤，據ETtoday報導，李父表示，洪女民國91年的時候就與丈夫離婚，兒子與洪女相識的時間則是民國93年，何來的「小王」之說？更說兒子不曾在外面過夜，不曉得為什麼會被說成是小王，更何況他們還是受害者家屬，不懂外界為何要這樣說兒子。
(中時新聞網)
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