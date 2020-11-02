亞洲最安全友善！大馬案後吳釗燮仍自誇！網友一片撻伐！《頭條開講》完整版 2020.11.02 周玉琴 林嘉源

台南某大學馬來西亞籍鍾姓女大生日前遭到隨機擄殺，消息一出震驚國際。對此，台北市議員王世堅表示，外交部長吳釗燮的說法很不妥當，並要求應該速審兇手，以死刑論定，還被害者和家屬一個公道，他還忍不住直言，「管你有沒有可教化可能，被害人就活該被糟蹋嗎？」

對於馬國女大生遇害引起社會震盪，王世堅2日在政論節目《頭條開講》中表示，連總統都出面表達哀傷、致歉了，他希望外交部長，「這個時候不是宣傳的時候，不要講那一些話，還在說我們台灣是最友善、最安全的國家」，並指出，什麼時候說什麼樣的話，外交部長這個發言很不妥當的。

王世堅指出，每次都出了事以後，社會來聲援，然後來聲討，送愛心、送關懷 ，那些都不必要，「送安全啦，有什麼比安全更重要？」

王世堅認為，罪與罰要成一個比例，面對罪無可逭、罪大惡極的人，主其事者，法院也好，政治領袖也好，不要再康被害人之慨，要還被害人和家屬一個公道，若罪與罰不成比例，只因為說歐洲哪一些同盟在要求，就這種假人道，「我覺得這種叫假掰，會導致社會集體的虛偽，國家的法治會崩解」。

王世堅直言，這個人除非是冤獄或沒有查明，否則當事證已經明確，加害人也承認了，為什麼我們偏偏只注重加害人的人權，忽略被害人的人權。對於法律稱常常稱兇手有教化可能，「管你有沒有教化的可能，那被害人就活該倒楣？被你糟蹋嗎？被你殺嗎？」，他指出，如果錯誤一直累積下去，法治社會會崩解， 這樣就回到以前美國西部那個人手一槍的社會了。

王世堅強調，尤其被害者是外國人，更應該給被害人一個交代，政府現在不但要嚴查、明察，要速辦、速判，而且不要排除說就不要死刑、無期徒刑，「 他不但惡意，還致人於死、強盜財物，這在過去是唯一死刑，只要罪證確鑿，兇手也承認了，應該速審速決，就以死刑來論定」。

(中時新聞網)