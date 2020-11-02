台東縣警察局成功分局為確保果農心血，主動邀集轄內各村里的果農，依照全年當季盛產作物，訂定「護果專案」防止遭竊，以確保農民生計。

成功分局表示，東河鄉、成功鎮、長濱鄉等3鄉鎮內居民，大多從事農漁業為主，其中7成以上的農民種植高經濟價值農作物，為確保農民生計並防止竊案發生，有必要執行護果專案。

台東縣警察局成功分局訂定「護果專案」防止果農心血遭竊。(台東縣警察局提供／蔡旻妤台東傳真)

此外，成功特產「臍橙」已屆盛產採收季，每年11月成功鎮農會都舉辦臍橙節活動行銷推廣，成功分局也主動拜訪轄內村里長、鄉鎮代表及主要農戶，更利用召開社區治安座談會等時機，聽取部落農友的建議，也要求各派出所確實調查當季作物種類、植栽特性及採收期等，再統析縣境內曾發生竊案的時間、地點，交合分析後縝密規劃巡邏路線。

另外，成功分局轄下各分駐所員警，不僅詳勘各縱橫交錯之產業道路，確認巡邏箱最佳設置地點，更邀集轄內義警、民防及各社區守望相助隊一起投入，針對時令當季作物區域的工寮倉庫與果園周邊道路也加強巡守，展現維護治安及疼惜鄉親的決心。

(中時 )