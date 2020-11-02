日劇《共演NG》以演藝圈幕後秘辛為題材，開播後掀起討論話題，「共演NG」指的是日本演藝界的不成文規矩，電視台製作組手上都會有一個關於演員與演員之間不希望同框的名單，大多是因為過去的恩怨情仇。該劇由找來中井貴一、鈴木京香主演，兩人劇中分別飾演實力派大咖演員遠山英二和人氣女演員大園瞳，他們是「共演NG」是業界公開的秘密，原因是兩人在25年前交往過，卻因男方劈腿而分手；如今有電台為挽救收視率，想盡辦法找了兩人主演新的電視劇，戲還未開拍就已火花四濺，但這部劇的「共演NG」可不只有一對。

《共演NG》由日本娛樂教父、打造女團AKB48的製作人秋元康策劃，揭開娛樂圈不為人知的醜陋陰暗面。中井貴一、鈴木京香劇中飾演25年前因合作電視劇交往的銀幕情侶，卻因中井貴一劈腿年輕女偶像情斷，鈴木京香當時還召開分手記者會痛訴，震撼演藝圈，兩人也因此撕破臉，沒想到時隔25年，兩人竟要一同主演不倫愛情劇《愛你愛到想殺死你》。在首次記者會上，兩人一見面就在鏡頭前微笑擁抱、上演「世紀大和解」，讓旁人直呼「畫面太美好了」，但一轉過身後，他們立刻收起笑容，咒罵彼此「臭女人」、「臭渣男」，血淋淋呈現藝人在鏡頭前後判若兩人的模樣。

除了昔日情侶要避免同台，《共演NG》也分析其他「絕不能同台的藝人」的類型，包括曾經在片場起過衝突的、從沒共識過但就單純討厭對方的、從未見過面卻被對方說過壞話的、在網路上莫名被傳感情不好的、屬性相衝的、經紀公司之間關係交惡的等，都是電視劇、電影選角時要避開的「共演NG」。

《共演NG》故事影射不少日本演藝圈實況，讓熟悉日劇和日本明星的觀眾忍不住會心一笑，也在網路上引起熱烈討論，像是首集台詞就諷刺近年日劇過多醫療劇與刑偵劇，且只要是收視率高，就會一直推出續集直到沒梗或劇情走鐘。更精彩的是，「共演NG」的不只有男女主角，配角裡還有鬧翻的師徒藝人、同個偶像團卻不合的成員、屬性相衝的藝人等，將藝人檯面下勾心鬥角、針鋒相對的醜態搬上螢幕。《共演NG》每週一在friDay影音全台獨家播出。

(中時 )