藝術家簡俊成帶領地方文化館共同創作壁畫「台東最美的牆」，這面壁畫也是台東縣地方文化館的成果展，鄉親將可經由博愛路的這面牆，遍遊台東市區、縱谷、海岸以及南迴各地文化館，讓成果展不再只是一兩天的熱鬧，成為台東生活的日常。

「還沒彩繪之前，這牆好像一直在冬天，彩繪過後，春天就來了。」店家開心的說，這面牆是台東地方文化館成員心目中最美的牆，附近居民也對於老屋圍牆的美化表示肯定。

「轉角遇見藝術」牆面創作，民眾可以掃描QR code，以手機遍遊台東10所文物館。（蔡旻妤攝）

壁畫呼應縣長饒慶鈴「文化無所不在，轉角就能遇見藝術」的期許，她也邀請藝術家走訪各地館舍，經深入討論與多次創作工作坊，將各館特色融入壁畫共創，讓成果展成為在台東生活的美麗日常。

饒慶鈴說：「跟其他地區都不一樣，我們的地方文化館都是從台東的土地裡長出來的。」創作團隊依此發想「土地長出來的文化館」壁畫創作理念，地點也巧妙選擇在台東農產公司圍牆，讓文化與農業事務在此完美串聯。

此外，大家也可以拿出手機掃描到館舍QR code，以手機遍遊台東美術館、順天宮文物館、台東表演藝術館、新元昌紅茶產業文化館、海端鄉布農族文化館、稻米原鄉館、阿底旦文化故事館、成功鎮原住民文物館、台東縣自然史教育館、蘭嶼文物館等10家館舍的美麗風貌所，全面瞭解台東地方文化的多樣性。

(中時 )