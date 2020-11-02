美國總統大選將在3日舉行投票，對於大選後美國是否可能進一步加大對中國大陸企業的制裁措施，美國史丹佛大學工商管理碩士、藍濤亞洲總裁黃齊元，近日接受媒體專訪表示，美國政府下一步可能醞釀制裁「中國阿里巴巴集團」旗下的螞蟻及騰訊電子支付、金融科技等平台。

黃齊元近日接受《中評社》專訪，他表示，「螞蟻金融服務(螞蟻金服)」是大陸最大行動支付平台「支付寶」的母公司，將於11月5日在上海科創板及香港交易所(HKEX)同步上市，預期成為全球最大規模的「首次公開募股（IPO）」，募股達到350億美元。

他說，這將遠遠超過「阿拉伯國家石油公司」2019年所創造的290億美元紀錄。螞蟻金服的發展潛力，自然成為美國接下來可能的頭號目標。

黃齊元指出，就目前美國共和黨參議員Marco Rubio呼籲白宮應考慮阻止螞蟻金服的IPO來看，白宮似乎也以「中國大陸政府可能透過螞蟻金服，來取得美國用戶的金融資料為理由，打算阻擋螞蟻IPO」。

對於外界好奇，美國政府若出手干預，會對螞蟻金服的IPO價格造成多大影響？黃齊元認為，總體來看衝擊不大，因為螞蟻金服大部分市場在中國大陸，不在美國，美國若想達到「致命性敲打」，就得祭出「凍結金融系統」等嚴厲的手段，就會讓螞蟻損傷慘種。

(中時新聞網)