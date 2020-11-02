日本2日在成田國際機場設置新冠肺炎病毒篩檢中心，專門為出境旅客進行新冠肺炎病毒篩檢，確保民眾抵達目的地時仍健康無虞。從檢測到出具報告約需6小時，預期11月底前時間可短至2小時。檢測費用為4.65萬日圓（約444美元）。

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