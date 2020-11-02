日本成田機場 設新冠病毒篩檢中心 22:592020/11/02 工商 顏嘉南 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日本2日在成田國際機場設置新冠肺炎病毒篩檢中心，專門為出境旅客進行新冠肺炎病毒篩檢，確保民眾抵達目的地時仍健康無虞。從檢測到出具報告約需6小時，預期11月底前時間可短至2小時。檢測費用為4.65萬日圓（約444美元）。 (工商 ) #病毒篩檢 #新冠肺炎 #小時 #成田機場 #新冠 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 太景傳捷報！流感新藥獲美FDA核准臨床試驗 09:592020/11/02 財經 中國附醫基因體檢驗 獲國際認證 04:102020/11/02 產業．科技 生華科新藥獲美Banner Health青睞 向FDA申請治新冠二期臨床 10:452020/11/02 財經 《生醫股》太景流感新藥傳捷報 美FDA核准臨床試驗 10:002020/11/02 財經 居檢結束確診病例持續增加 莊人祥：不易傳染 15:532020/11/02 生活 冷鏈包裝藏病毒 陸多地驗出陽性 04:102020/11/02 話題觀察 高端攜手越南NIHE攻新冠疫苗 拚2021年上市 15:502020/11/02 生活 接觸過新冠確診者 WHO秘書長譚德塞宣布隔離 07:152020/11/02 國際 《生醫股》生華科新冠新藥向美FDA申請二期臨床 08:182020/11/02 財經 美股財報超預期 4大產業逆風高飛 19:432020/11/02 財經 財經熱門新聞 美大選結果已定？華爾街不怕他當選 卻警告災難將來臨 - 財經 大選後美股會崩？專家爆散戶砍光 恐犯下大錯 - 財經 美大選後將出手打馬雲？專家爆背後驚人真相 - 財經 網安疑雲？ 陸海底光纜占全球1／4 恐成美中角力新戰場 - 財經 慘！國際石油巨頭支出砍到見骨 專家爆只剩一條路 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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