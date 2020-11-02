截至10月中，僅6家《財星》（Fortune）百大企業執行長拿出自有資金，捐款給美國現任總統川普，或民主黨候選人拜登（Joe Biden），人數約是2016年大選的一半，甚至不到2012年大選的兩成。

《華爾街日報》分析呈交聯拜選舉委員會（FEC）的文件發現，4位《財星》百大企業執行長曾捐款給拜登，2位將資金投入川普陣營。

捐款給拜登的《財星》百大企業執行長包括製藥巨頭默克（Merck）的佛瑞澤（Kenneth Frazier）、耐吉執行長唐納霍（John Donahoe）、藥品批發商AmerisourceBergen執行長克里斯（Steve Collis），以及保德信（Prudential Financial）執行長羅瑞（Charles Lowrey）。

向川普捐款的大型企業執行長則有美國天然氣業者Energy Transfer的華倫（Kelcy Warren），與甲骨文執行長凱茲（Safra Catz）。上述6家企業執行長對本消息不予置評，或是未能及時回應。

川普在2016年以政治素人之姿，首度參與總統大選，當時並未有任何《財星》百大企業執行長捐款給川普，但有11位捐款給迎戰川普的民主黨候選人希拉蕊。

有幾位曾在2016年支持希拉蕊的執行長，本次並未金援民主黨的候選人拜登，例如蘋果執行長庫克、柏克夏海瑟威執行長巴菲特，以及美國航空執行長帕克（Doug Parker），皆曾向希拉蕊的競選團隊捐款，但卻沒有贊助拜登。

至於2012年大選，有5位執行長向當時的總統歐巴馬捐款，多達27位捐款給共和黨候選人羅姆尼。

隨著美國政壇逐漸走向兩極化，向總統候選人捐款的企業執逐漸減少。共和黨策略師表示，部分執行長可能喜歡川普的經濟政策，但他們也擔心觸怒對川普沒有好感的消費者。

(工商 )