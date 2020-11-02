南紡購物中心副董事長王立範今(2)日表示，總板面積22,000坪的A2館，預計12月25日試營運，明年農曆春節前後正式開幕；該A2館以餐飲、娛樂為主軸，即將進駐包括日本知名天丼專賣店金子半之助、泰式餐廳Siam Siam、港式飲茶鴨寮街、微醺餐酒館等。娛樂區內最大亮 點為擁有60間主題包廂的賓士KTV、大魯閣滑輪場、奧斯丁夢想樂園等。

王立範表示，除了現已營運的南紡購物中心A1館，即將大功告成的A2館，其總樓地板面積近22,000坪，其中商場物販類專櫃6,600坪、餐飲與娛樂各5,600坪，停車場計有9,600坪，提供消費者更便利的購物空間。A2館規劃25個大型店櫃，都是國內外知名的主力品牌，目前已經完成了22櫃位的招商，尚有3個櫃位正在洽談中，預計將在109年12月25日開始試營運，明年舊曆年前後正式開幕。

南紡購物中心A2館建物地上九層、地下兩層；以山頂空中閣樓為設計理念，商場外牆打造立體植栽牆，樓面外側規劃生態開放露台，讓民眾能走出戶外森呼吸。A1館與A2館之間則以空橋連通。

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