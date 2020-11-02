有一名網友發文爆料，台北市萬華區有騎士強行擄走兒童，引起民眾人心惶惶，雖然派出所沒有接獲報案，但警方也不敢大意，得知消息後立刻啟動調查，最後發現根本是該名網友「亂爆」，遭到警方約談。

今（2）日下午大約4點30分，一名網友在臉書地方社團，發布一則消息，內容是「聽說萬大路187巷，雙和市場附近有騎士強擄小孩」，警方隨即前往附近詢問住戶、里長、攤商共25間，並調閱監視器檢視，發現根本沒有網友爆料的擄童案。

網友臉書爆料假訊息(圖片截自/我是萬華人FB)

警方循線找到發文網友，是一名周姓男子，他坦承消息是自己PO上網的，同時也承認並沒有親眼看到擄童事件，是在家裡聽到母親轉述消息，警方向周男母親求證，但母親否認說過這件事，而周男隨意發文行為，更是讓警方白忙一場。

幸好只是烏龍事件，不過萬華分局警方也提醒，民眾在網路發表言論，應注意內容真實性，避免引發社會恐慌，更可能因此觸法，至於周男雖已經把PO文刪除，但散布謠言已妨害公眾安寧，警方依違反社會秩序維護法，將他函送法院裁處。

(中時新聞網)