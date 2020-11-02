就讀台南某大學的馬來西亞籍女大生上月遭擄殺，女大生雙親、同學2日赴南市警歸仁分局進行招魂儀式。（李宜杰攝）

馬籍女大生雙親抵台招魂 媽媽全程淚崩 爸爸堅忍攙扶

馬來西亞籍鍾姓女大生日前遭擄殺，雙親1日晚抵台，今（2日）下午赴南市警歸仁分局進行招魂儀式，擲筊一次就獲得「應杯」，整個過程15分鐘內結束。之後轉往高雄市棄屍地點招魂，也都順利擲出聖筊。對此，民俗專家廖大乙指出，這麼快就獲得聖筊，代表女大生想念父母心切，有好多的話想跟他們說，在跟他們撒嬌。

鍾姓女大生的父母2日凌晨3時抵台南防疫旅店，經過數小時休息，兩夫妻下午1時45分強打精神步出旅店，搭防疫專車前往南市警歸仁分局進行招魂儀式。女大生母親甫下車，就忍不住痛哭失聲，須由女大生父親攙扶才能行走，而女大生的大學同學也到現場參加儀式，現場氣氛格外哀戚。

礙於白髮人不得送黑髮人的習俗，招魂儀式由法師協助5名同學進行，其中1位同學負責拿牌位，女大生雙親僅在一旁觀看，母親哭到幾乎快站不起來，不少同學也是泣不成聲，哭喊女大生姓名，最後擲筊1次就「應杯」，整個過程約15分鐘內結束，接著轉往高雄市阿蓮區棄屍地招魂。

對於如此迅速就獲得「應杯」，據三立新聞報導，民俗專家廖大乙指出，這代表女大生在跟爸爸媽媽「撒嬌」，她一定有很多很多的話，想跟爸爸媽媽說。

(中時新聞網)