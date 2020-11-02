南紡購物中心今(2)日晚上舉辦聖誕公益點燈活動，由台南市副市長許育典和南紡購物中心董事長暨財團法人侯永都社會福利慈善事業基金會創辦人侯博明、鴻佳啟能庇護中心董事長徐富強等人，共同點亮12米高的童話胡桃鉗聖誕樹，瞬間啟動燈光秀、奇幻雪花秀齊舞，令在場熱情民眾目不轉睛；此外，侯博明也代表該基金會捐出一輛價值近150萬元的無障礙福祉車，贈給財團法人台灣省私立鴻佳啟能庇護中心，期待以拋磚引玉的實際行動，引發社會共鳴幫助更多弱勢族群。

南紡購物中心在即將於十二月二十五日開始試營運的A2館的南紡廣場，舉辦「點亮南紡點亮愛．2020聖誕公益點燈之夜」，台南市副市長許育典、台南市議員蔡旺詮、呂維胤及行政院雲嘉南區聯合服務中心副執行長王開玹到場參加，活動一開始，由光暉幼兒園在聖誕樹下猶如精靈般帶來迎賓小序曲，精彩表演獲得民眾熱烈掌聲。

點燈時間一到，台南市副市長許育典、南紡購物中心董事長暨財團法人侯永都社會福利慈善事業基金會創辦人侯博明、南紡購物中心副董事長王立範、南紡購物中心總經理莊景堯、南帝化工公司董事長楊東源、總經理許建祝、財團法人台灣省私立鴻佳啟能庇護中心董事長徐富強、永固便利停車公司董事長陳雨鑫、國立臺南女子高級中學校長鄭文儀、光暉文教執行長吳信漢等人，攜手為童話聖誕樹點燈。

今年，南紡購物中心以經典芭蕾舞劇胡桃鉗為主題，打造12米高的「胡桃鉗聖誕樹」，六位胡桃鉗士兵組成的管弦樂團將躍上聖誕樹，敲響精彩的雪花音樂饗宴，聖誕樹旁還有三大主題陳設，其中聖誕老人迎兵趣中有胡桃鉗士兵造型的聖誕老人在紅白蜜糖拱門下迎接眾人，奇幻糖果森林則有一棵棵糖果樹以及可愛麋鹿，此外現場還有許多散發著神秘光芒的神秘光之盒。

南紡購物中心副董事長王立範表示，今年點燈之夜侯永都基金會又捐出了一輛無障礙福祉車，也是基金會歷年來捐出的第24輛交通車，因為購物中心董事長侯博明長年來的善心義舉，促使了整個南紡團隊致力於將南紡集團、南紡購物中心打造成一個社會關懷及愛的發源地，希望藉此拋磚引玉，吸引更多企業、民眾共同參與公益，讓社會更和諧。

此外，因獲知鴻佳啟能庇護中心的交通車老舊且維修費用高，侯永都基金會創辦人侯博明再度安排車輛捐贈事宜。侯博明也選在點燈會場將象徵「轉動愛心讓愛無礙-憨兒交通車」的鑰匙背板，交予鴻佳啟能庇護中心董事長徐富強，徐富強也回贈感謝狀，表達該庇護中心內的慢飛天使，及全體同仁的謝意，傳達給侯永都基金會。這輛侯永都基金會捐出的第24輛交通車，將協助慢飛天使們享有方便無礙生活。

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