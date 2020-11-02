一位外送員好奇詢問其他夥伴送餐到酒店會怎麼做，是直接交給少爺，還是自己送進包廂？

美食外送蓬勃發展，甚至業者還推出24外送服務，讓民眾在深夜也能叫餐享用。不過近日一位外送員發現訂單竟來自酒店，不知道該交給酒店少爺，還是直接送進去包廂裡面。網一看便警告，最好別亂來，小心「直的進去橫的出來」。

原PO在臉書「UberEats台灣」上表示，近日意外送了一張酒店叫的訂單，他把餐點交給酒店少爺後，卻目睹他直接拿起來吃，擔心影響客人用餐品質，認為下次應該要親自送進去，要找錢也方便。於是好奇詢問其他夥伴會怎麼做，是直接交給少爺，還是自己送進包廂？

貼文一出，酒店的神秘色彩也引起不少網友好奇，「少爺會被叫出來拿，一般不是在店門口等就好了？」、「上次看小姐拿餐都是門開小縫，少爺手伸進來再送的」。更有人質疑原PO「想順便進去看妹吧！」但也建議，最好還是交給少爺，是非之地，不熟盡量不要亂碰。

內行網友更特別指出，「有些事你最好不要知道」，表示場子是別人的，餐點交給少爺就對了，因為少爺就是靠賺小費當外快，當然會先攔截下來，自己拿去送給客人，到時拿到的小費可不只5元。「給少爺，你要進去也不會給你進去，然後他們也不會偷吃你放心」、「裡面的一單，你要達幾標才夠，不要亂進去」、「你硬要送進去只會挨揍」、「直的進去橫的出來」。

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(中時新聞網)