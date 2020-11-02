美國國防承包商德事隆系統公司（Textron Systems），展示他們所研發的「下一代小隊武器」（NGSW），也就是2種未來的美軍步槍與班用機槍。他們的槍支將採用6.8公釐埋頭子彈(telescope ammunition)，這種子彈的佔用空間較小，能夠使步兵有更多的彈藥攜帶量。

防衛部落格(Defense Blog)報導，美國陸軍提出NGSW計劃，希望以更大口徑的子彈，增加武器制敵力。目前有3個武器和彈藥的供應商參與這項競標，包括德國西格紹爾（SIG Sauer)、通用動力(General Dynamics)，與德事隆(Textron Systems），這三家公司也已陸續提出自己的NGSW的原型樣槍，可謂是各有千秋。

上週，馬里蘭州州長霍根（Larry Hogan）、商務部長舒爾茲（Kelly Schulz）和勞工部長羅賓森（Tiffany Robinson）訪問馬里蘭州德事隆的亨特谷工廠(Hunt Valley)時，就參觀了德事隆的單兵步槍和班用機槍原型，它們將使用新型的6.8公釐埋頭彈藥。

中間的是德士隆的班用機槍，左邊為步兵步槍。(圖/Textron Systems)

NGSW將取代M249班用機槍和M4A1卡賓步槍，兩者均採用5.56公釐彈藥。

德士隆表示，新的NGSW具有更高的射擊精確度，和更高的槍口初速度，子彈的重要也較輕，採用了先進的抑制器，連續射擊的偏移都減少了。

根據最近的陸軍聲明，NGSW計劃在2021或2022年投入使用。已預計配備新的槍支輔具，包括彈道計算、智能瞄準，和目標跟踪功能，步槍將實現智能化。

(中時新聞網)