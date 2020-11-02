由台東縣政府首次舉辦的「電‧到底-2020不夜山海電子音樂祭」，歷經3個多月，終於在台東美術館公開屬於台東最美麗的聲音。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

由台東縣政府首次舉辦的「電‧到底-2020不夜山海電子音樂祭」，歷經3個多月，終於在台東美術館公開屬於台東最美麗的聲音。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

由台東縣政府首次舉辦的「電‧到底-2020不夜山海電子音樂祭」，歷經3個多月的尋找聲音、靈感及製作，終於在台東美術館公開屬於台東最美麗的聲音。

DJ Cookie一連Mix多首嗨歌，為跨界電音秀開場，播放的紀錄片中，DJ Cookie深入5個部落學習原住民文化及樂器，最先由比西里岸部落的7歲小女孩，打著部落獨有的寶抱鼓登場，接著台東森巴鼓隊壯麗進場，現場民眾隨著鼓身搖擺。

最後，阿美族複音青春歌隊現身，演唱郭英男老師的「老人飲酒歌」，經過Cookie重新改編帶來全新風貌。此外，表演嘉賓DJ Kaku與妻子也一起與民眾共舞，感受台東的最美的聲音。

縣長饒慶鈴表示：「第一次由公部門舉辦電音祭，也設定出新的DJ徵選賽制，最後DJ Cookie帶來專屬台東的聲音，我們希望發掘並培育台灣真正的DJ，創作屬於自己文化的音樂，宣導電子音樂正確的觀念，翻轉既定的不好印象，電音在台東，我驕傲！」

另外，文化處指出，現場民眾不單單只有年輕人，還有不少中年級的朋友們，也跟著音樂跳了起來，這次活動共邀請六組DJ專業的演出，為台東帶來不一樣電音感受。

(中時 )