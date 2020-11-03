美國總統大選11月3日正式投票，現任總統川普和民主黨候選人拜登究竟最後誰能夠當選，引起全世界關注。日前俄羅斯一家動物園在園內一隻棕熊面前，擺上刻有川普和拜登圖像的西瓜，這隻熊則選擇了拜登。對此，有網友表示，「不問蒼生問動物？」

綜合外媒報導，俄羅斯克拉斯諾亞爾斯克市(Krasnoyarsk) 的羅耶夫魯奇動物園（Royev Ruchey zoo）突發奇想，準備了兩顆西瓜，還將川普和拜的登臉刻在西瓜上，並讓園內一隻名為Buyan的棕熊來選擇，而這隻棕熊最後選擇了代表拜登的西瓜。值得一提的是，這隻熊4年前曾預測川普會勝選。

同時，這家動物園還讓兩隻老虎也進行了一樣的預測活動，《路透社》的報導指出，其中一隻老虎砸碎了刻有川普的西瓜，另一隻老虎則在籠內把玩刻有川普的西瓜。

此事也引起台灣網友的討論，網友們表示，「不問蒼生問動物？」、「有人博杯嗎？」、「預測瘋子贏是贏，不贏也是贏，因有法律武器在手上，無論如何，他都會做完第二任期，除非民主黨革命造反成功」、「準備被普丁射殺」。

(中時新聞網)