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完整的自己，來自我們接納全部的自己，

在不完美的生活中，看見自己最好的樣子。

人生之所以值得期待，在於它注定不會完美，卻又充滿各種可能。

在不完美的生活裡，用真實而完整的自己，找到熱愛的生活方式。

那些想到會痛的過去，雖然帶來的是負面情緒，

但也提醒了自己當初如何走過來，這些痕跡並不完美，卻讓我們變得完整。

【精彩書摘】

被別人的一句話傷到，是一件代價很高的事。

對方不用為自己說的事情負責，

自己卻要花很多的時間承擔。

其實，比你弱的人，才會在背後說你，

比你強的人，根本沒時間理你。

這世界永遠不缺打擊人的本性，

缺的是站起來的韌性；

人生是自己的，你會因為別人而跌倒，

所以更要為自己而堅強。

一直以來，年齡的或大或小都是相對的概念，可是一旦壓印上世俗的成功規則後，就冒出很多的「應該」。應該在幾歲時結婚，應該在幾歲前有小孩，工作多久應該要升遷，收入應該要有多少，考試應該要考幾分。這些應該就像沒有沾墨的鋼印暴力地直接壓在身上，沒有明顯的字樣，卻留下深深的印痕。

可是，那麼多的應該，如此濃厚的約定俗成，也煉成好多道的枷鎖把人銬在某個地方，限制人一定要在某個時候完成某件事，在焦急的心態下，反倒跟人生更多的可能性錯過。

在不同的活動中，我不時會被問到「該不該做什麼」的問題。

潛藏在這些問題的背後，是許多人對未來感到不安的迷惘，以及過度忽視自己只為了別人而活的無奈。在不安感的籠罩下，人會急著尋找能讓自己安心的解答，此時如果參考多數人的方法去做，看起來好像是個安心的選項。

這讓我想到大學時做報告的情況，遇到要繳交報告時，往往可以分出兩種類型的同學。一種是會早早開始蒐集資料的認真類型，另一種就是等朋友做得差不多了，借來參考一下的隨興類型。

可以想像，能夠從報告中獲益的是認真做報告的人。這些人不一定拿高分，但在親自蒐羅資料、歸納整理的過程中，會漸漸得出獨有的心得，也會比直接參考別人的報告更融會貫通。

如同一手的報告肯定比二手的報告來得貼近自己的想法，想要破除「該不該做什麼」的迷思，你要實際地去做，獲取自己專屬的經驗，而不是借用別人的人生報告做出自己的報告，借用別人的人生來決定自己的選擇。要知道，二手的人生很難是自己喜歡的人生，依照別人的方式過生活，往往會忘了自己想要的生活。

畢竟每個人都是獨一無二的，人生不是電腦報告，複製再貼上就會得到同樣的結果。

這跟旅遊中得到的體會相似，有些景色縱使圖片照得再美，解析度再高，還是要在親自見過後，那股立體感才會在腦中浮現出來。

好比去北海道之前我對雪沒什麼概念，看到電視中的雪景只能感受到白茫茫的一片，還有想像中一定很冷，無法體會為什麼有人說下雪的聲音是輕輕的噠噠聲。我是在那天實際踏上雪地後，才感受到一腳踩下就陷進去的感覺，耳朵也確實聽到輕雪噠噠地落在外套上。

從此以後，只要在電視上看到雪景，聽到踏雪的腳步聲，心中就能感受到當時的體驗，甚至連冷的感覺都好像浮現在周圍。此外，像是倫敦的街道、曼哈頓的高樓、巴黎的街景，這些時常在電影中出現的場景，都因為自己去過之後，腦中有了鮮豔的色彩。

其實，所有的故事都是好讀的，但也都是別人的，你得要啟程寫自己的故事才行。當你有了自己的故事，也才會對其他人的故事有更多的共鳴，當你開始計畫去過自己喜歡的生活，才會知道為何付出再多還是值得。

當然，並非說如果猶豫該不該結婚，那就隨便找個人結婚好了，不適合再離婚。或是煩惱該不該離職，那就先離職換新工作好了，不喜歡再換下一個。

實際地走過，是要確認自己能否接受這些社會化的「規矩」。你必須明白自己還不明白的道理，而不是匆忙地接住其實並不喜歡的生活，再說服自己那是想要的人生。

就像要把一個方形塞到圓形的模子裡，作法就需要從四周的稜角開始磨，磨到有一天接近那個圓了，再使力轉動塞進去。但想想，明明就是方形何須變成圓形，方形固然方形，圓形固然圓形，兩邊都是各自該有的形狀。

但確實不容易，這世界最難的事之一，就是做跟周圍的人不一樣的事。只是也因此我們才要不斷地去思考，持續地跟自己對話。你得了解自己為什麼要做那件事，而不是被別人推著「應該」去做那件事。

現實的世界就像條自動化的輸送帶，不斷迫使人去同樣的地方，做同樣的事，走同樣的路，彷彿到了什麼站，就要變成什麼樣的人。縱使心偶爾有不同的嚮往，也因為對環境感到無助而迷茫，落入循環裡。

然而，沒有什麼突破是簡單的，也沒有什麼成果是撿到的，那些能過著想要生活的人，都曾經活在自己也懷疑的日子裡。

確實，失敗之後多少會失去什麼，但也要知道，沒有行動可能失去更多。人生就只有一次，不應該都用來對別人交代，還有滿足別人的期待。因為只有一次，寧可在別人的批評中努力，也不要在別人的認同裡後悔。

***

如果你並不喜歡正在過的人生，也千萬不要對自己失望。

面向這喧囂的世界，很難不去注意別人擁有什麼，或是別人正在吵什麼，甚至是別人討厭你什麼。

不過人生終究是自己的，再多的鼓譟還是要回歸自己的心跳。認清自己是誰，比別人認識你是誰還重要；成為自己想要的人，比成就其他人想要的你還重要。每個人都有自己的節奏，有自己的步伐，別人的舞姿再美，或再差，都是在別人的舞池，跟自己的舞步無關。

能夠擁有自己喜歡的人生是幸運的，既然是幸運，就不是人人都有。所以你務必要告訴自己，人生不一定能選你所愛的，但一定能愛你所選的。

為了生活，很多時候我們必須做出妥協。要應付不喜歡的人，要面對不開心的工作，要接受不公平的要求。選擇最難的，或許並非做不出選擇，而是沒動力選擇，被無力感給痲痺，放棄選擇。

無論你對現在的處境有多灰心，都別忘了你永遠是自己心情的主人。不要因為別人的光芒，讓自己陷入了迷茫；也不要因為年齡的擠壓，讓自己走錯了方向。或許現實逼著你放棄很多事情，但只要你持續往前走，一定還能遇到更多的美好。

就算真的跟什麼錯過也沒關係，人生注定會發生的事，就是有許多原本期待的事後來沒發生，以及從沒期待過的好事突然走進生命裡，成了後來幸福的起源。

以人的本性來說，我們會希望一件事用最想要的方式出現，或用最好的方式結尾。好比約會時期待對方多一點體貼，吵架後期待對方早一點道歉，工作上會期待公司的加薪，當了父母，更是有各種期待、各種擔心。

然而，世上最能確定的事，就是沒什麼事真的確定。生命都有自己的步調，會遇到好事也會遇到壞事，如果當下要人走慢點，或許是要提醒你別錯過風景。

無論你現在遇到什麼困擾，事情若順利很好，若不順利，順其自然也很好。人最強大的力量不是可以控制事情，而是可以調整心情，遇到好事就開心，遇到壞事就平常心，在不完美的生活裡，找到自己喜歡的生活方式。

(本文摘自《在不完美的生活裡，找到完整的自己》/三采文化)

【作者簡介】

艾爾文

作家、知識型內容創作者。畢業於交通大學電信工程研究所。29歲離職後展開了夢想與血淚交織的新生活。

身上理性與感性特質並陳的他，有著務實的理財頭腦、專注細節的能力；長期受理科邏輯訓練，但體內的感性卻總蠢蠢欲動，讓他敏感察覺心中柔軟的那塊，因此從2014年底，開始分享各種人生體悟，透澈的筆、寫進心裡的文字，像是最懂你的朋友般，同理共享脆弱不安、勇氣與力量。不在原地逗留的他，2017年起發揮理性正向的特質，創立YouTube頻道，分享對知識與自我成長的熱愛，扎實內容讓粉絲數快速增長。時至今日，他仍不斷挖掘自己內心貌似衝突的各項特質，思索、平衡，反芻收獲後分享。

著有《你，很好：接受過去的你，喜歡現在的自己》《別讓現在的壞事，趕走未來的好事》《你的夢想就是最棒的存錢筒》《下班後賺更多》《從零開始穩穩賺》等暢銷書。

《在不完美的生活裡，找到完整的自己》/三采文化

(中時新聞網)