生活從來都不需要完美，人生的意義，端看自己選擇。

願你在好與不好的日子之間，做個完整的自己，

願你在時間的陪伴下，勾勒出喜歡的未來。

▍一句入心．艾語錄——

◆你的努力不是為了讓討厭你的人對你改觀，而是有一天讓他們跟你再也無關。

◆沒什麼事情是過不去的，過不去的，再過陣子也會沒什麼。

◆不是因為生活變好了你才快樂，是因為你先快樂了，生活才變好。

◆別把針對你的人放在心中，卻把關心你的人擱在角落。

◆所謂的勇敢並非不再害怕，而是踏穩步伐，一個人也能清醒地面對困難。

◆允許負面時候的你存在，也是為了理解自己可以堅強，更可以脆弱。

◆勇於去做的人當然也害怕失敗，但更害怕的是自己不敢去失敗。

◆許多美好的事情，都是發生在你尚未去到的地方。

◆要成為你想成為的人，就要去做會讓你恐懼的事，擁抱改變，才會讓更好的事情發生。

◆人生只有一次，活給別人看實在太奢侈，寧可因為真實的自己而被討厭，也不要因為偽裝的自己而被喜歡。

◆累了，就慢慢走，偶爾停下來也沒關係，如果你不懂得休息，又如何懂得前進。

◆原來失去可以是種獲得的過程，能讓人學會從不同的角度看待事情，讓人知道往後要珍惜什麼。

◆面對問題，要麼變得強大解決它，要麼變得堅強無視它。

◆你可以當個好人，但不能當個什麼都好的人。

【精彩書摘】

生命不長，而且很貴，

花在討厭的人身上完全沒必要。

畢竟人生是拿來計畫的，不是拿來計較的；

生命要用在追求進步，不要用在被人耽誤。

記得，道理很簡單，人心才複雜，

所以把你的簡單留給在乎你的人，

至於複雜，就讓那些人自己去複雜。

聽過不少人說，遇到紛爭不要過度反應，多一事不如少一事，忍一忍事情就過去了，這道理大致上沒錯。

可有時候，就是會遇到專門挑對象欺負的人。你說話比較大聲，他就不吭聲，你一直沉默，他反而得寸進尺。你也許是為了和氣而當個好相處的人，可是看在這樣的人眼裡卻變成好欺負的人。

何況會欺負別人的人，不一定都是壞人，有時候好人也會欺負好人，輕則漠視別人被欺負，重則在一旁跟著起鬨。心理學家稱這現象為「黑羊效應」，無辜的黑羊即將被屠夫宰殺，其他人只在一旁默默觀看。

曾經聽過這麼一個故事。小曾是部門裡的新進同仁，某天用餐時前輩A跟全桌的人哭訴自己被客戶罵，擔心因此被主管盯上，最後失去工作。一旁的前輩G聽完，似乎是在安慰A地說：「放心啦，就算要裁員也輪不到你。沒看到有人剛進公司什麼都做不好嗎？笨手笨腳，聽說學歷還不錯，也不知道在學校都學了什麼。」

雖然沒有明講，同桌的人都知道G就是在暗懟小曾，近來部門新進人員也就他一個。沒想太多，小曾聽完眼睛直瞪著G，脫口就嗆：「至少我有學歷。」眼看氣氛變得不對勁，大夥急忙打圓場，用餐時間也提早結束。

確實，小曾剛進公司有很多事情要學習，但他的努力是被認可的，主管也對他有所稱讚，本以為事情就這樣落幕，他也做好要跟G尷尬一陣子的準備。

誰知道，過幾天同事跑來跟小曾說，G到處跟其他人說他不好相處，連一個玩笑都開不起。

「你就別跟他計較，那個人就是這樣。」某位同事說出這句話想要開導小曾，其他人則用眼神跟著附和，等待一臉無奈的小曾回應。

***

「那個人就是這樣。」到底算不算一句安慰的話？

我認為如果這句話是自己跟自己說，那是一種看淡的釋懷，不是不會生氣，而是不對不必要的人生氣。然而如果是其他人希望你聽進去，說好聽是為大家好，卻也可能只是希望你多配合，而你吞下去的就不只是這句話，更多的是委屈。

要知道，在這世上壞人很多，只敢欺負好人的恐怕更多。沒事暗諷你一下，看你沒反應，下次就當作你接受了。臨時委託你幫忙，幫他第一次忙會感動，之後習慣你的付出，哪天沒幫忙反倒開始埋怨。又或者，總強調自己才是委屈的一方，把其他人的協助當作是理所當然。

其實，自己有能力是應該伸出援手，但那應該是出於自願而不是被迫；你可以當個好人，但不能當個什麼都好的人。畢竟，每個人的時間都是自己的，為別人留時間是出於意願，不是出於義務。也並非被調侃就一定要反擊，但至少不能讓對方視為理所當然，很多時候你不為自己說話，別人也就覺得不需要為你說話。

要知道，對人好是應該的，但不是義務的。

有禮貌是相對的，而不是絕對的。

***

有個問題我不時會被問到：工作場合有些人敵意特別強，甚至會搞小動作，該怎麼辦？這類的人際問題說起來不少，內容不見得戲劇化，有時普通到好像就是職場本身該有的一部分。

的確，工作上的人際關係不能說不重要，大家都是每天會見面的人，總不能待在公司多久就尷尬多久。而我的回答經常是，如果處在不友善的環境裡，除了適當地表示自己的想法，更要記得：愈有本事的人，愈沒事。

先不論是否喜歡目前的環境，當一個人沒有足夠能能力離開所處環境時，行為跟想法幾乎是處處受限，甚至只能受人擺布。本事愈夠的人，在環境中的自主權愈高，即使暫時在不喜歡的環境裡也可以安心做自己。換個角度看，當你有能力時，通常是你選擇工作，而不是工作選擇你。

世上沒有掉下來的成功，沒有路上撿來的美好。穩定的生活，來自努力的生存，你的早起、熬夜、咬牙、堅持，都是為了積聚將來有能力選擇的資本，不用再去看誰的臉色。

所以，面對不公平的事情時，除了抱怨不公不義，也要對自己有更多的期許，而不是被動等待問題消失。你要相信，在任何的環境下，努力的意義都不是為了應付生活，是為了創造生活。而為了創造生活，你要有本事過活。

很多時候，我們難以選擇過想要的生活，無論是出身或讀書，是為了工作或為了生計，選擇權並沒有多少。時間用著它的方式在走，日子照著同樣方式循環，彷彿眼前的生活已是餘生的寫照。

然而，不論你現在遇到什麼樣的低潮，被多惡劣的人找麻煩，都要知道，少有人可以改變環境，但每個人都可以改變自己。活得用心，不是為了讓別人看得起自己，而是讓自己不用看別人臉色，可以去過自己想要的生活。

生活從來就不容易，但不代表就只能放棄。面對辛苦的日子，我們可以抱怨生活，也可以適應生活，更應該相信自己可以創造生活。然後在機會來之前多準備，在機會來之後敢行動，在成果尚未出現前，讓每一次的堅持都是蛻變的伏筆。

(本文摘自《在不完美的生活裡，找到完整的自己》/三采文化)

【作者簡介】

艾爾文

作家、知識型內容創作者。畢業於交通大學電信工程研究所。29歲離職後展開了夢想與血淚交織的新生活。

身上理性與感性特質並陳的他，有著務實的理財頭腦、專注細節的能力；長期受理科邏輯訓練，但體內的感性卻總蠢蠢欲動，讓他敏感察覺心中柔軟的那塊，因此從2014年底，開始分享各種人生體悟，透澈的筆、寫進心裡的文字，像是最懂你的朋友般，同理共享脆弱不安、勇氣與力量。不在原地逗留的他，2017年起發揮理性正向的特質，創立YouTube頻道，分享對知識與自我成長的熱愛，扎實內容讓粉絲數快速增長。時至今日，他仍不斷挖掘自己內心貌似衝突的各項特質，思索、平衡，反芻收獲後分享。

著有《你，很好：接受過去的你，喜歡現在的自己》《別讓現在的壞事，趕走未來的好事》《你的夢想就是最棒的存錢筒》《下班後賺更多》《從零開始穩穩賺》等暢銷書。

《在不完美的生活裡，找到完整的自己》/三采文化

(中時新聞網)