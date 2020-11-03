▍艾爾文寫給——

#追求完美而失去自我的你

你不允許自己有犯錯的空間，總拿更好的結果來比較。

請別焦慮，你並沒有不好。只有正在前進的人，才會擔心自己走太慢。

#太過善良而失去界線的你

懂得尊重自己的底線，當抵觸時，要堅持，而不是一再地妥協。

好意，要用在懂得的人身上，留給不知珍惜的人，也只是讓他們得寸進尺而已。

#害怕失敗總停在起點的你

這世界沒有隨便的成功，也沒有輕鬆的成長，不出發你永遠遇不見它。

努力並不會背叛人，它走不快，但早晚會跟上。

#處於低潮而失去力氣的你

處在低潮時，也是認識自己最好的時候。

此刻，你才有餘力問自己到底想去哪裡，有時間傾聽自己的不安。

#覺得生活處處不順遂的你

別埋怨你過的生活，現在都是過去的累積，如果不喜歡，就開始改變它。

要相信未來的自己，可以解決現在的難題。

▍關於書封設計

人生就像不完美的圓，

生活的挫折就如同那粗糙的毛邊，磨損著自我，

但我們仍努力走著、尋找著、累積著，

而時間能圓潤那毛邊，轉化不完美，

我們將看到所謂的不完美，其實隱藏著光亮，

燙上金色星星，象徵了內在完整的自我，

只要肯定了自己，它便會綻放只屬於自己的光。

【精彩書摘】

不是因為生活變好了你才快樂，

是因為你先快樂了，生活才變好。

不是因為壞事消失了你才遇到好事，

是你先關注周圍的好事了，壞事才慢慢消失。

其實，快不快樂、幸不幸福、過得好不好，

不只是如何尋找的問題，也是順序的問題，

順序不一樣，答案不一樣，

人生也就不一樣。

生活不會每天都事事順利，

所以我們才要學會順其自然。

用平常心，品嘗生活點滴，

用喜歡的自己，收拾好心中的每個角落。

我人生旅行的第一個國家是帛琉，那是一個會用海龜圖案當車牌標示的海島國家，可愛到當時想把導遊的車牌拔下來帶回家收藏。

會選擇帛琉作為首次旅行的原因，是據說帛琉被評為世界上最該去的潛水景點之一。當時心中單純地想：「既然從沒有浮潛過，要去就去最厲害的地方吧！」確實，帛琉的水下美景至今依然令我印象深刻，也是我目前唯一浮潛過的地方。

還記得帶團的導遊跟我分享，他十多年前來過一次帛琉後就對這片土地念念不忘，最後決定在帛琉定居下來，如今對這座島嶼已經有很深的情感。說完他隨即邊吼叫邊奔入大海，簡單地享受每一天都在過的生活。這是令人多夢寐以求的感動。

不過那趟帛琉行讓我最懷念的，還是那一晚無人島的行程。躺在海灘上看著星空，圍在烤爐旁吃晚餐，以及那件我這輩子可能忘也忘不掉的事。

當天下午我們從主島搭小船出發，登上無人島後夜色漸黑，距離已將主島的人工光源吸得一乾二淨，漁火也隨著月亮爬升漸漸遠離。抬頭看每顆星星都如此立體，銀白的點點搭配深邃的黑，那是調色都調不出來的畫面。

晚間炭烤活動即將開始。只見當地導遊準備出海徒手補魚，卻突然邀請同團男生一起體驗。我沒想太多，心中認為不過就是游個泳而已，也就跟著幾個團員陸續走到岸邊。可是當我靠向夜晚的大海後才發現，在失去陽光的照射下，白天印象中藍色的大海瞬間變成暗黑的浪潮，連月光都逃不過黑暗而被吸盡，潮汐聲也不再如白天般浪漫。

「要不要退出好了？」恐懼感不自覺從心底浮現上來。

還沒來得及思考，全體人員已經整好隊即將出發。留在岸上的旅行社導遊再三叮嚀要小心夜晚未知的海域和潮汐，並囑咐每個人把右手搭在前方隊友的右肩上抓好。語畢，出發！

隨著腳底一步步接近海水，對於未知的緊張感也從胸口傳達到右手，當冰冷的海水淹過腳踝時，我不自覺掐了隊友的右肩一下。沒多久，我的右肩也被掐了一下。

走在隊伍最前方的是一位當地導遊，我們都相信他熟悉水性，搞不好這一切都是安排好的橋段，但我的大腦還是忍不住亮起擔憂的警報器。觸碰到海水的冰冷感，被黑夜奪走的視線，我的求生意志完全——也只能——寄託在隊友的右肩上。

一瞬間，我腦中閃過小時候在泳池差點溺死的經驗。

當時不到十歲，才剛學會游泳的我獨自在泳池時突然換氣不順，焦急感使得身體僵硬浮不起來，接著被水嗆到更是開始驚慌。我當下完全忘了游泳課的練習，只會本能地擺動雙手拚命掙扎。然而愈掙扎，身體愈是浮不上來，我的嘴巴也因此吃進更多的水。

我死命地划動，也拚命地在心裡喊叫，希望周圍的一位大人有注意到我。或許從他角度看只是一個小孩在胡鬧戲水，沒多久他就旋身往遠方離去。

我只好憑本能繼續亂划，眼前視線與攪動出來的水花、氣泡扭曲在一起，身體彷彿背水束縛。我不太確定我是往哪個方向划去，那個當下，我竟然意識到生命可能就此結束。

所幸，最後掙扎划動是把自己帶向池畔，心情也在指尖觸碰到牆壁後冷靜下來，拖著顫抖的身體想要盡快逃離那座泳池。我知道，若當時划動的方向是另一邊，我真的會溺死。

「出發囉！」聽到導遊聲音隨即回神，我的專注力也重新放在前方隊友的右肩上，一群人如同行軍般陸續走進黑冷的大海中。下水後，雖然依稀可見前方團員，但我完全不知道隊伍是往哪個方向游，只好緊跟著隊友。是象徵性地在繞圈打轉嗎？還是往更深的水域游去？失去方向的恐懼就如同我在泳池溺水的那天，感覺是過了很久，導遊才領著我們掉頭往岸邊游去。

回到沙灘後我下意識回頭看那片大海，透過月光的指引，才發現導遊手裡抓著一隻超大的活龍蝦，岸上留守的其他團員則是既訝異又興奮，在前方引導我們走入狂歡的派對，好似我剛剛恐懼的一切只是個通往驚喜的密道。幾個小時內歷經期待到恐懼再到興奮，情緒的波動因此鮮豔了視線，那晚有好多畫面清晰地被我錄進回憶裡，此刻也正在我腦海裡重新上演著。

生命中許多事就是這樣，有些事很難再想起來，只能任由它在記憶裡漂泊，或深或淺，等某天它自己浮現。而有些事，就算要忘好像也忘不掉，裡頭也許伴著愉悅，也可能是痛楚。

雖然這是發生在許多年前的事，但隨著時間的推移以及生活的堆積，我開始理解當時還模糊的感覺：多數時候，人對壞事的擔憂皆來自於想像，人身的安全感雖然決定於環境，但心理的安全感終究決定於自己。如同島上那片大海在失去光線後讓人感覺特別黑，但其實它依然是早上那片大海，連綿的是同一片沙灘，若我在下水前一刻退出沒有跟著去抓魚，或許此趟的帛琉行就不再令我如此回味。

人生的許多時刻，也是如此。無論我們在害怕什麼，還是在擔心什麼，甚至是不滿什麼，都是在事情的表面罩上一層自己的不安感，事情因而看起來特別危險，自己也看起來特別渺小，心情看起來更加糾結。

然後，匱乏感愈來愈重，活著的意義開始剝離，我們愈來愈擔心自己沒有能力面對，煩惱自己不夠好。

***

回顧目前的人生，我漸漸明白當時留存在帛琉行的這個體會：我們原本就擁有的事物，以及現在正在過的生活，其實已經足夠美好。能擁有現在的生活，無論好的壞的，也應該為自己毫無保留地驕傲。許多時候人會把一件事想得太壞，導致焦點全放在那件事上面，任由周圍原本就有的美好漸漸消逝，或是錯過太多更好的可能。

如果站在高空俯瞰每個人的生活，多數人過的日子似乎很像。早上拖著自己起床，接著忙碌地追著時鐘跑一圈，下班或假日就在悠閒與焦慮中度過。

久而久之，人會開始習慣這樣的循環。生活一天一天地翻頁，日子麻木地被時間推向前倒也省力，只是哪天想把人生剪輯成精華版，卻訝異翻不出太多素材。

其實，生活的一成不變，很多時候才是值得細細品味的地方。努力過著穩定的生活，是因為你知道未來沒什麼是確定的，生活看似平凡無奇，卻在一點一滴累積出更好的未來。或許我們無法成為這世界的獨一無二，但永遠可以是自己心中的與眾不同，可以持續學習變成更好的自己，但絕對不要否定現在的自己。

用心過好自己的生活，時間就會幫你過濾不好的事。生活注定會有許多的不完美，所以我們都要練習看見周圍更多的好，因為那才是自己會喜歡的樣子。

(本文摘自《在不完美的生活裡，找到完整的自己》/三采文化)

【作者簡介】

艾爾文

作家、知識型內容創作者。畢業於交通大學電信工程研究所。29歲離職後展開了夢想與血淚交織的新生活。

身上理性與感性特質並陳的他，有著務實的理財頭腦、專注細節的能力；長期受理科邏輯訓練，但體內的感性卻總蠢蠢欲動，讓他敏感察覺心中柔軟的那塊，因此從2014年底，開始分享各種人生體悟，透澈的筆、寫進心裡的文字，像是最懂你的朋友般，同理共享脆弱不安、勇氣與力量。不在原地逗留的他，2017年起發揮理性正向的特質，創立YouTube頻道，分享對知識與自我成長的熱愛，扎實內容讓粉絲數快速增長。時至今日，他仍不斷挖掘自己內心貌似衝突的各項特質，思索、平衡，反芻收獲後分享。

著有《你，很好：接受過去的你，喜歡現在的自己》《別讓現在的壞事，趕走未來的好事》《你的夢想就是最棒的存錢筒》《下班後賺更多》《從零開始穩穩賺》等暢銷書。

《在不完美的生活裡，找到完整的自己》/三采文化

(中時新聞網)