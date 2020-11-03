自己跟人吵架的心路歷程，想必大家自己都清楚，每次都覺得沒發揮好，可以再吵一次，但是別人心裡都在想什麼你知道嗎？是不是很好奇？今天就來看看十二星座吵架以後都在想什麼。

▍火象星座專場：白羊座、獅子座、射手座

1. 我要摔門，越大聲越好。

2. 我要封鎖，越迅速越好。

3. 我要吵架，越大聲越好。

4. 啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊。

5. 累了，喝口水休息會兒。

6. 不對，我剛剛在生什麼氣？

7. 算了算了，他如果道歉我也不是不可以接受。

飆狠話能拿第一名的一定是火象星座的小伙伴們，一吵架，他們的戰鬥值瞬間被點燃，什麼難聽的話都說的出來，但不用當真，反正他們也只是為了搞氣氛而已，爽完之後，連自己剛才為什麼要這麼生氣都不清楚。

▍土象星座專場：金牛座、處女座、摩羯座

1. 好生氣。

2. 不想說話。

3. 好生氣。

4. 不想說話。

5. 握緊拳頭深吸一口氣。

6. 冷靜想想，其實雙方都有做的不好的地方。

7. 那就和好吧。

土象星座比一般人要擅長調節自己的情緒，保持理智，生完氣就會冷靜下來複習事件的過程，除了要求自己客觀看待事情，也會反覆告訴自己鬧情緒解決不了問題，說真的，跟理性的土象星座們相處起來真的太棒了。

▍風向星座專場：雙子座、天秤座、水瓶座

1. 他是不是有病？我做錯了嗎？

2. 他是不是有病？我做錯了嗎？

3. 他是不是有病？我做錯了嗎？

4. 他是不是有病？我做錯了嗎？

5. 他是不是有病？我做錯了嗎？

6. 他是不是有病？我做錯了嗎？

7. 他是不是有病？我做錯了嗎？

風向星座真的是最不愛吵架的一類星座，他們遇到問題很少發飆，也拒絕火爆的吵架方式，一般都是冷處理或者直接玩消失，一吵架他們心裡就悶，只覺得煩躁。他們不會覺得是自己的問題，但是也懶得跟你計較，等自己把情緒梳理好了，就恢復如初了。

▍水象星座專場：巨蟹座、雙魚座、天蠍座

1. 呵呵，莫生氣，別人生氣我不氣。

2. 可是我真的我好難過啊。

3. 為什麼又這樣，上次也是這樣。

4. 難道是我做錯了嗎？

5. 還沒有聯繫我，所以愛會消失對嗎？

6. 這已經不是對錯這麼簡單了，是態度問題。

7. 好想他，為什麼我們要吵架。

水象星座不用多說，一個個都是缺乏安全感，患得患失的人，不敢主動又害怕失去，吵架的時候這種性格會更加凸顯，喜歡翻舊帳，新仇舊恨一起算，但大部分情況下只是鬧鬧情緒，實際上比誰都好哄。

【本文轉載自微信官方帳號「星座愛情運勢」（ID：xingzuoaixingyunshi），經星座愛情運勢授權轉載】

(中時新聞網)