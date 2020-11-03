娛樂8點半》55歲男星倪齊民有著濃眉大眼，過去是本土劇男神第一把交椅，2000年和陳美鳳合作的《長男的媳婦》更將他的人氣推到最高峰。外型帥氣的他曾和「漂亮寶貝」陳純甄等人交往，和侯冠群妹妹侯炳瑩郎才女貌的戀情當時也受到不少祝福，兩人熱戀時還自曝談好分手費，暗示兩人不想因為分開付出天價代價，但戀情最終無疾而終。

《長男的媳婦》讓霍正奇、倪齊民、陳美鳳闖出知名度。（圖／中時資料照片）

倪齊民早年在證券行工作，有回跟朋友去茶藝館喝茶，有人指引認為他適合傳播界的的工作，就積極往演藝圈發展。起初他在《情劍山河》中以使壞角色走紅，在《蒼天有眼》、亞視《新包青天》都演出壞人走紅，讓他內心十分感慨，後來好不容易盼到《再愛我一次》邀約，請他在片中飾演苦守在張玉嬿身邊無怨無悔的癡心漢，對於終於守到「好」角色，倪齊民超開心，還推掉其他戲劇邀約，專心「當好男人」。

倪齊民可挑戰現代戲，也可演古裝。（圖／中時資料照片）

1996年倪齊民認戀侯炳瑩，隔年傳出兩人感情轉淡，當時倪齊民信誓旦旦說兩人感情沒變，「因為我們都不想付出代價」，原來兩人早說好不能主動提分手，「我們約定，今年內若是她提分手，她要給我五十萬元；如果我提分手，我買的那部歐寶跑車要給她。」

倪齊民受訪時也透露，當年侯炳瑩事業正上升，多少對他也有點壓力，「當一個女人羽翼豐盛時，男人就掌握不住了。」兩人雖然聚少離多，但常用電話連繫，話雖如此，1998年兩人還是正式宣布分手，兩人當時還共同在《施公奇案》劇組工作，為避免影響劇組同仁，特別減少互動，兩人沒交惡，「男女朋友分手是兩人之間的事，不必一定要大肆張揚、惡言相向」。

倪齊民、侯炳瑩曾交往但分手。（圖／中時資料照片）

不久，倪齊民傳出有新歡，還人逢喜事精神爽的出席新戲定裝，承認和一名靜宜大學國貿系四年級的學生交往，「我們才相識兩、三個月，她是朋友的朋友，我們在逛街時認識的。」讓倪齊民也有回春的感覺，十分珍惜這份純純戀情，但後來還是告吹。

倪齊民當年從壞人轉型成帥氣癡情小生成功，不僅人氣翻漲，影迷也爆多，常常有女粉絲在電視台大門守候，就為了等倪齊民錄影結束回家，見男神一面，經紀公司也收到不少指名要給倪齊民的花束、幸運星、香水等，但在這其中也有恐怖粉絲，用鮮血寫下情書，說：「我已經在華視等了三天，希望能見你一面，否則死也不甘休。」幸好最後沒有人真的做出自殘行動。

2000年倪齊民因《長男的媳婦》紅遍亞洲，2008年他宣布和圈外女友Ann雙喜臨門，不僅登記結婚還迎來寶貝女兒，2015年他上節目《現在才知道》時，透露當時全聽老婆的規畫婚禮，自己就是負責買房並登記在老婆名下，未來兩個女兒的嫁妝也都準備好，「一人一棟房子」，「爸」氣行為讓所有人都相當羨慕。

倪齊民曾在電視劇跟方文琳、何如芸、丁國琳合作。（圖／中時資料照片）

3年前倪齊民在《春花望露》又回頭飾演壞人「梁金城」，讓許多觀眾恨得牙癢癢，但有別於早年的單身身分，當了爸的他承認最在乎女兒的看法，所以老婆貼心禁止小孩收看電視，就怕爸爸的英雄形象毀於一旦，對兩個還念小學的女兒會有影響。

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