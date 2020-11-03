花百元抱回22.5萬 他曝：專挑5球以上串關

台灣運彩總經理林博泰(左)上時來運轉節目，與主持人尉遲佩玉(右)談運彩眉角。(范佐意攝)

運彩足球「正確進球數」玩法簡單、好玩、賠率高，廣受大家喜愛，當然如果再加上「串關」，賠率連續相乘的結果，中獎獎金就很容易高達千倍、萬倍，小小的投注有機會抱回大大的獎金，一名購券者以100元串關「正確進球數」，結果幸運抱回22.5萬元獎金。

正確進球數玩法。(台灣運彩提供)

運彩足球「正確進球數」玩法有6個選項，大家可以猜一場比賽法定比賽時間結束時(即90分鐘加傷停補時) 2隊的進球總數為「0球」、「1球」、「2球」、「3球」、「4球」或「5球 (或以上)」，每個選項的賠率大約介於3～12倍之間，是運彩賠率相對高的玩法，通常「0球」、「5球 (或以上)」選項的賠率會較高，而「2球」、「3球」選項的賠率則相對較低，這跟足球比賽進球數的態樣有關，當然如果比賽的2隊有特別的得分或防守能力，該場比賽「正確進球數」各個選項賠率高低的結構也會有所不同。

選項賠率說明。(台灣運彩提供)

串關說明。(台灣運彩提供)

運彩「串關」是指購券者選擇2場或2場以上(最多8場)的比賽及其遊戲玩法進行投注，可以跨球種、跨玩法、跨聯盟、跨賽前與場中，只要購券者看好的比賽場次，就可以串在一起投注，所有串的場次如果全數過關，就可以把每1關的賠率連續相乘，把獎金變大的一種投注方式。

100元串四關抱回22.5萬元投注內容。(台灣運彩提供)

台中太平區就有1位投注站的客戶他專挑足球「正確進球數」「5球 (或以上)」的高賠選項進行串關投注，9/23他以100元串4關投注「迪華利獨立Vs. 巴蘭基亞青年 正確進球數5球 (或以上)賠率8.00倍」、「聖保羅Vs. 基多利加大學 正確進球數5球 (或以上)賠率8.75倍」、「河床Vs. 雙國體育 正確進球數5球 (或以上)賠率3.30倍」及「卡利Vs. 庫庫塔競技 正確進球數5球 (或以上)賠率9.75倍」中獎，賠率連續相乘高達2,252.25倍，開心抱回225,225元大獎。

100元串4關抱回225萬元彩票。(台灣運彩提供)

(中時新聞網)