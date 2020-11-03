【回憶殺】「秀場女王」向娃出生在清寒家庭，從小就得工作協助家計，14歲憑著好嗓音勇奪歌唱比賽冠軍，之後以藝名藍雅蘭駐唱各大高雄餐廳，獲得賞識引薦到演藝圈，發行首張黑膠唱片《心窗》大受好評，從此一炮而紅；轉戰戲劇表現也可圈可點，6年前以《轉。大人》入圍金鐘獎迷你劇集／電視電影女配角獎，星路相當璀璨；只不過私生活也像八點檔崎嶇，曾介入他人婚姻、投資慘賠和得子宮頸癌，後來靠著女兒的鼓舞重新振作。

向娃擁有美豔臉蛋、前凸後翹好身材，還有天生的好歌喉，當年是叱吒風雲的秀場天后，24歲赴日發展邂逅已婚前夫，不顧眾人反對堅持與對方交往，硬是借入他人婚姻當11年的第三者，最後終於擠走正宮，順利被扶正，想不到命運捉弄人，她臨盆之際前夫出國，未料血崩早產，險在鬼門關前走一回，卻不見前夫的身影，等到前夫歸國後也沒有給予大量的關心，令向娃感到不滿，逐漸埋下嫌隙，後來漸漸走向離婚的局面，她感嘆：「相愛容易相處難，結婚後才真的了解彼此，原來我們之間有很多理念和習慣是不一樣的。」甚至自嘲當年拆散別人，如今自食惡果得到報應。

向娃星途順遂、感情轟轟烈烈。（圖／中時資料照）

除了婚姻不如預期，向娃的財務狀況因金融海嘯影響慘賠千萬，精神開始不穩定；後來又被診斷出子宮頸癌初期，面臨失婚、經濟壓力與健康亮紅燈，徹底將向娃一拳打入谷底，心裡有了絕望的想法，但她想到曾經承諾過要將女兒提拔成人，女兒也不斷鼓勵、打氣，宛如生命共同體的兩人相互扶持，終於熬過最艱辛的時刻。

向娃重要演藝紀事

今年65歲的向娃，並不再嚮往感情，積極的投入工作賺養老金，並與好姐妹陳美鳳常交流心事，把單身日子過得精彩又快活。

(中時新聞網)