柏拉圖曾說：「最光榮的勝利是征服了自己。」專長在領導力的學者查莫普（Tomas Chamorro-Premuzic）以這句話說明，自我控制是一個成功人士必備的能力。

研究顯示，自制力高的人往往更加投入工作，也是一個人能否勝任工作的關鍵之一。自制力包含了一個人的專注程度、復原能力，以及在情緒方面的掌控。

究竟要如何提升自制力？查莫普在快速企業雜誌（Fast Company）建議，從以下三個面向培養：

1.練習專注。自制力較高的人，較有能力不受干擾，更能專心，於是有更好的表現。因此，不妨練習設定一段時間，收起手機，或是離開會讓你分心的環境，在這段時間中，只專注於手上的工作或任務。

2.盡可能深入學習。好奇心分為光明與黑暗兩面，光明面指的是，一個人深入沉浸於有興趣的事物，因而累積出高度專業。

要好好發揮光明面，就必須關掉黑暗面，也就是出於無聊，所以想要東看看西瞧瞧，就像是在網路上瀏覽一篇又一篇跟自己無關的資訊。

簡言之，好的好奇心會讓你想要深入了解某些事情，激發學習。你可以選一、兩個自己喜愛的領域，好好地深入探究。

3.提高你的韌性。身處日益複雜與難以預測的世界，一個人需具備必要的韌性，否則將難以成功。自制力較高的人，通常具備足夠的復原力，又能承受壓力。

面對壓力與困境時，你可以先觀察自己的反應，試著降低無奈和沮喪的感受，你可以告訴自己，這個狀況只是暫時的，不會永久持續，而且自己有能力應對這個狀況。之後試著採取行動，即便是一個很小的行動，都有助於降低壓力，讓你感受到自己握有掌控權。

在情緒掌控方面，工作上遇到不如意的事情時，人們難免會生氣或感到氣餒。但研究指出，生氣不但不會帶來好結果，還可能蒙蔽你的判斷。

沃頓商學院教授施韋澤（Maurice Schweitzer），進行了一個關於「生氣」的實驗，受試者需要寫電子郵件通知重要客戶開會的時間，兩人所在的區域不同，所以有時差。結果顯示，邊生氣邊寫電子郵件的人，在提出會議時間時，比較可能以自己的時區為主，而不會換算成客戶所在的時區，造成約錯時間。

這是因為，人在生氣時心跳會加快、比較衝動，且會更加專注在自己的利益，削弱了謹慎思考的能力。

因此，工作者對自己的情緒波動必須提高自覺，才不會陷入惡性循環。當你感到生氣時，不要立刻做出反應，試著轉換情境，將注意力從自己轉移到對方身上，換位思考有助於降低負面情緒，讓你看見更多可能性。

(本文摘自 《EMBA 世界經理文摘 411期》)

《EMBA 世界經理文摘 411期》

(中時新聞網)