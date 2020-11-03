說到目標管理，它像是一門科學，但說到團隊合作，它又像是一門藝術。管理到底是科學，還是藝術？

紐約時報暢銷書作者科伊爾（Daniel Coyle），長期關注天賦、才能等相關主題，曾做過許多管理上的小實驗。公司雜誌（Inc.）從他的書中，整理出其中三個有趣的實驗，並提出三個問題，讓讀者閱讀時一邊思考自己的答案：

Q1在一場堆高比賽中，參賽者可以運用的材料包括，二十根沒煮過的義大利麵條、一公尺長的透明膠帶、一公尺長的細繩，以及一顆棉花糖。比賽的唯一規則是，棉花糖必須堆在最上面。

結果由四位商學院學生所組成的團隊，輸給了四個幼稚園小朋友所組成的團隊。你覺得小朋友勝出的關鍵是？Ａ「動手玩」的力量大／Ｂ不斷改進設計的策略／Ｃ一起進行各種嘗試／Ｄ快快失敗才能快快改善。

答案是Ｃ。幼稚園小朋友在了解比賽內容後，沒有討論誰要當「義大利麵公司」的執行長，他們抓了材料就開始堆，大家一起進行各種嘗試，直接動手做，沒有浪費任何時間爭論「不是！要這樣子才可以」。

相對地，商學院學生過度花心力在做出計畫上，在乎到底應該要聽誰的。結果，小朋友堆出的義大利麵，平均高度超過六十六公分，而商學院學生的平均高度只有不到二十六公分。

Q2你覺得什麼類型的成員，對團隊表現最有殺傷力？Ａ混蛋／Ｂ懶鬼／Ｃ愛潑冷水的人／Ｄ以上皆是。

答案是Ｄ。科伊爾曾在他的書中提出一個管理學實驗，受試者被分成好幾組，各自為一家新成立的公司擬出行銷計畫。每一組都被偷偷安插了一位演員，故意在團隊裡扮演前述的三種角色。

結果發現，無論團隊裡出現的是哪一種角色，都會拉低團隊的表現，讓工作品質大幅下降了三至四成。演員做出負面的行為，會激發其他團隊成員的模仿，也開始出現偷懶，或者一直掃大家興的行為。

然而在實驗中，有一組團隊並沒有受到演員太大的影響，原因在於，團隊中出現了一位具有領導力的人。這個人看到演員的負面行為，立刻回以溫暖與正面的言行，抵銷了演員的負面影響。其他成員也因此放開心胸、分享想法、進行合作，完成了該做的工作。

Q3哪一個概念或行為，是確保努力必會開花結果的最大關鍵？Ａ進行深度練習／Ｂ自然而然的學習／Ｃ了解自己目前的情況。

答案是Ａ。科伊爾指出，深度練習指的是，一個人經過不斷練習、犯錯、調整，讓自己變得更好。

(本文摘自 《EMBA 世界經理文摘 411期》)

《EMBA 世界經理文摘 411期》

(中時新聞網)