美國總統大選在11月3日正式投票，全球都非常關注川普、拜登最後誰能當選，而民調落後的川普在競選活動最後兩天馬不停蹄連跑造勢活動，並將最後一場晚會留給四年前競選活動落幕之地密西根州大湍城，希望能重現2016年逆轉勝的奇蹟。然而，針對美國大選最終結局，宅神朱學恒2日晚間在臉書直播中斷言，「當然是拜登贏」。

朱學恒2日晚間在臉書直播時，有網友提問「認為誰會贏？」他也直接回應，「那還用說，當然是拜登，我們是相信科學的人好嗎？」另外，他也直言，如果川普跟拜登差距真的很大很大，且是每個州都差距很大，的確才有可能當天知道結果，但目前估計要三到五天後才知道大選最後結果。

朱學恒表示，基本上周五、六結果出爐算快，但當天要知道結果的難度很高，而四年前希拉蕊問題就是有很多膠著州，她以為一定會贏，結果沒認真去拉票...。另外，他也在臉書寫下，美國一天可以開票完成嗎？看起來恐怕很不樂觀，而且還有更大的問題是，世界各國都在準備美國選舉開票不順，甚至連交接都不順利的暴動狀況！再加上這次連白宮都有幾百名國民兵待命，門口也用拒馬封鎖，各地方的民兵摩拳擦掌。

至於，密西根州、賓州、威斯康辛州長久以來都是民主黨票倉，但在2016年總統大選成功被川普扭轉情勢，被視為今年共和黨選戰的關鍵地區。

(中時新聞網)