美式賣場好市多（Costco）深耕台灣市場，啟動數位轉型新布局，2日宣布全新改版的台灣Costco App新增兩大重要功能，一是電子會員卡，爾後會員憑手機APP即可取代原有實體會員卡，作為進入賣場及結帳時的憑證；二是推出自有支付工具Costco Pay，綁定指定信用卡後即可用手機APP結帳，不僅加速結帳速度，也提升購物體驗。

值得一提的是，台灣是好市多繼大陸之後，第二個推出Costco Pay的市場；電子會員卡則是繼美國、大陸後，第三個推出的市場，可看出台灣在好市多全球布局上具有相當的戰略意義，另一方面也是瞄準台灣民眾行動支付習慣逐漸成熟。

業內人士分析，好市多推自有支付工具的優勢在於，第一，好市多採付費會員制，原先會員忠誠度就相對較高；第二，好市多支付方式以國泰世華Costco聯名卡為主，不像其他賣場開放各家信用卡、電子支付等多元支付工具，在自有支付的轉換及使用率上，效益也可望更好。

好市多表示，多元支付時代來臨及新冠肺炎疫情影響，民眾消費習慣逐漸改變，行動支付交易成為新趨勢，好市多為提供會員更好的服務，也瞄準這股風潮，於10月推出全新改版的Costco APP，新增「電子會員卡」、「Costco Pay」、「好事在這編」及「黑鑽卡2％回饋金及升等費用查詢」等多項重要功能。

其中，電子會員卡部分，會員只要透過手機認證、註冊，再攜帶身份證明文件至賣場開通，即可將APP作為會員卡出示使用；Costco Pay則可綁定Costco聯名信用卡或國泰世華Visa簽帳金融卡使用。另，新版APP還有查詢黑鑽卡回饋金，以及商品開箱、食譜介紹等功能。好市多表示，未來也將推出APP專屬獨家優惠。

目前全聯自有支付PX Pay下載數突破750萬，是國內民生消費通路第一，據全聯統計，目前非現金支付占比已提升至約50％，其中PX Pay就占了約一半，合作的12家銀行總綁卡數逾250萬張。全聯發現，中壯年比年輕人更愛用，40歲以上使用PX Pay支付占比達60％，女性占比逾七成。

家樂福APP下載數近250萬，整合線上購物、電子錢包、會員點數、優惠資訊等功能，其中，自有支付Carrefour Pay、Carrefour Wallet，主打國內超過九成以上銀行信用卡皆可綁定，合計註冊使用超過80萬人，今年自有支付占比較去年倍增。

(工商 )