近年來網購美食成為傳統餐飲業的最大敵人，大陸的網路外賣發展尤其快速。而外賣業的蓬勃發展也意外地創造了許多網紅食品，其中最為人引人注目並津津樂道的應屬廣西「柳州螺螄粉」最為熱門。它從路邊攤小吃一躍成為網路平民美食最熱門話題，創造了每年百億人民幣的業績，而開創此一風潮的，竟然是一名出生於湖南、在廣西求學並出過幾本書的青年作家馬中才。

柳州螺螄粉是由一位作家將它由路邊攤小吃帶入快煮即食包裝及網購市場。（圖／微博）

馬中才是出生於1980年，網路上使用「馬蕭蕭」的名字，在廣西大學畢業並獲碩士學位。大學時期即開始創作，主要創作年輕人相關的青春與情感議題的小說，還獲得過文學創作獎項，文風純美自然、細膩中帶著質樸，目前是大陸作家協會成員。他畢業後到北京、上海從事寫作與出版工作，曾與韓寒、郭敬明同時期為知名文學網站《萌芽》的寫手。

他嘗試在北京初次創業，但以失敗告終。由於想念在廣西就學時最愛的柳州螺螄粉，在北京找遍了，有找到9家，但都不是他熟悉的味道，於是拿著僅有的積蓄在北京電影學院附近盤下一間小店賣螺螄粉，電影學院內的導演、演員們成為他的座上常客，其中就包括後來紅遍大陸的中華飲食專題系列片《舌尖上的中國》導演陳曉卿，於是把柳州螺螄粉做為節目的題材之一。節目播出後引起注意，店內常客中的幾影視名人跟著在微博上發文推薦，馬中才的螺螄紛才闖出了極大的名氣，分店一家接一家地開。

馬中才螺螄粉生意興隆，看著泡麵在大陸遍地都是，於是設法讓螺螄粉也能成為預先料理與包裝的即食食品。因為大學時學植物學，認識一些與食品業相關的老師、專家，經他們的協助後研製成功，於是在2013年首次在淘寶上開了第一家「螺螄粉先生」的網路商店，很快地在網上引發熱潮，在5年之間銷售量達到100萬袋。生產即食包企業增加到60多家、在網路上有300多個品牌、網店有1萬多個。廣西柳州市政府因應此一風潮，決定趁著熱潮，推動螺螄粉成為具有地方特色的百億級產業。

網路市場琳瑯滿目的柳州螺螄粉即時包，相關品牌有數百種。（圖／網路）

柳州螺螄粉原是地方上的路邊攤美食，味道非常特別，主要材料是爽口帶勁的粗條米粉，配上酸筍、花生、腐竹(曬乾豆皮)、蘿蔔乾等價格低廉的材料與時令青菜，再淋上以石螺或青螺等通稱為螺螄、豬骨與十多種香料所熬煮的湯汁，具有「酸、鮮、辣、爽、燙」的特色。因為其中螺螄是淡水中的甲殻類，土腥味不少，因此以香料與一樣有臭味的酸筍來壓制與調和。雖然如此，有些人仍認為有些臭味，但喜好者覺得它就如同臭豆腐一樣「聞起來愈臭、吃起來愈香」。在台灣的少數幾家經營螺螄粉的商家則仿效泰式與雲南料理做法，提供客人在湯汁依喜好添加檸檬汁，也能去除腥味。

去年底爆發新冠疫情後，因大陸開始陸續封城，無法外出用餐，網購食品成為打牙祭唯一的方法。這讓原已在網路上極為緊俏的包裝螺螄粉更加搶手，大陸網路上的螺螄粉社團不斷地交流各種吃法與不同品牌的食用評價，一些網紅主播靠賣螺螄粉吸粉無數，網友則集體催貨相互吆喝。疫情最嚴重的2個月內，螺螄粉相關話題超過10次登上微博熱搜榜，點閱量超過10億以上。被困在家中不得出門的網友感嘆，還好有螺螄粉，不然封城期間還真是沒辦法關在家裡，螺螄粉可以說是防疫的大功臣之一。

目前柳州螺螄粉已在大陸地方政府的推動下成立產業園區，出現群聚化效應，產值已達百億人民幣，在內銷暢旺的同時，外銷成長都是以倍速起跳。被大陸民眾稱為本土化最成功的外國速食肯德基也在最近宣布推出快煮預包裝的螺螄粉，並且新創了雞肉的招牌口味。螺螄粉不只從路邊攤成為大型產業鏈，透過網路成為國民美食，甚至遠達國外，這個熱潮雖然尚未達到頂峰，但已經成為全球疫情大流行下最火熱的食品。

(中時新聞網)