閃電在這2天原地滯留後，未來3種路徑發展，其中若往「西北」走，將直接侵襲台灣！(摘自台灣颱風論壇｜天氣特急)

隨著天鵝風逐漸遠離，第20號颱風「閃電」得到成長壯大的機會，不少氣象專家指出，「閃電」是最有機會影響台灣的颱風。台灣颱風論壇根據最新預測指出，閃電路徑有向北修正趨勢，同時也透露，閃電在這2天原地滯留後，未來3種路徑發展，若往「西北」走，將直接侵襲台灣！

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，這兩天（2-3）閃電颱風因邁入高氣壓之間的鞍型場，導引氣流變得十分微弱，造成移動速度逐漸減慢，導致呈現出原地滯留滯留的狀態。不過周四（5）開始，隨著太平洋高氣壓重新增強，高壓會推著閃電往西方移動，逐漸進入巴士海峽。

目前為止，閃電颱風的預測路徑變數太大，颱風論壇指出，需等閃電重新移動後，觀測其「偏北」的份量有多少來決定。台灣未來的風雨大小、受影響程度，都將端看閃電路徑發展而定，基本上有3種路徑發展可能：「正西」走，閃電將通過巴士海峽或菲律賓呂宋島北端；「往西北西」走，閃電通過巴士海峽或恆春近海，對東部、南部影響增加；「往西北」走，閃電將直接侵襲台灣！颱風論壇表示，周三至周四（4-5）會是關鍵期，雖然不排除閃電颱風會長成中颱，但巔峰以「輕颱上限」的機率最高。

另外，氣象局提醒，3日起受東北風增強影響，水氣及冷空氣增多，桃園以北及東北部地區降雨較為明顯，東北部地區及大台北山區可能有較大雨勢發生。隨著冷空氣南下，今晨低溫約20至23度，甚至周三（4日）清晨低溫更只剩19至21度，近山區平地及空曠處溫度可能更低。北臺灣整天濕涼，中南部日夜溫差大，請大家留意溫度上的變化適時調整穿著。

(中時新聞網)