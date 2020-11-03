螞蟻科技集團上市前夕，中國證監會官網2日晚間發布，中國人民銀行（央行）、中國銀保監會、中國證監會、國家外匯管理局對螞蟻集團實際控制人馬雲、董事長井賢棟、總裁胡曉明進行監管約談。

阿里巴巴持股的螞蟻科技集團首次公開發行（IPO），即將在5日同步於上海、香港掛牌上市。按螞蟻集團招股文件，合計募集資金345億美元，數額直接刷新全球資本史上規模最大IPO記錄。

從相關招股資料來看，螞蟻A股IPO的聯席保薦機構及主承銷商在大陸，包括中金公司、中信建投證券，聯席主承銷商則有中信證券、華泰聯合、申萬宏源和中銀國際。至於港股方面，螞蟻集團選擇中金公司、花旗銀行、摩根大通和摩根士丹利為牽頭行，其他承銷商還包括瑞信、建銀國際、農銀國際、巴克萊、法國巴黎銀行、中銀國際、招銀國際、星展銀行等19家海內外金融機構。

值得關注的是，原本各界都預估螞蟻上市首日，股價必會飆漲，但昨日傳出馬雲等人遭約談，也引發市場震驚。

中國證監會並未說明馬雲等人為何被約談。但綜合媒體報導，馬雲日前在第二屆外灘金融峰會上，馬雲當場批評大陸金融監管問題，馬雲直言，「但是我們現在管的能力很強，監的能力不夠，好的創新不怕監管，但是怕昨天的方式去監管。」

馬雲還稱，目前大陸監管過強，「做沒有風險的創新，就是扼殺創新，把風險控制為零才是最大的風險。」「創新來自市場，來自基層，來自年輕人，對監管的挑戰越來越大。其實監和管是兩件事，監是看著你發展，關注你發展，管是有問題的時候才去管。」

馬雲還說，未來的比賽是創新的比賽，不僅僅是監管技能的比賽。我的理解，習主席說的執政能力的提升，是指在監管有序下的健康可持續發展，而不是監管了沒發展。」

(中時 )