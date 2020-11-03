美國大選前夕，最新民調出爐，據美國媒體報導，總統川普和民主黨候選人拜登在最新民調結果顯示，拜登和川普支持度分別為52：42。川普落後拜登約10個百分點，但民調指出，川普在疫情民調雖落後拜登，但仍可能翻盤。

據美國《華爾街日報》（The Wall Street Journal）2日報導指出，此次民調與10月所做民調結果相較，差距由11個百分點縮小至10個百分點，但若細看雙方支持族群可發現，拜登在女性及年長老人群體以兩位數領先川普，有5成7的女性選民表態支持拜登，挺川普的只有3成7，男性選民雖然有4成8支持拜登，但也有4成7的男性選民支持川普。

美國老人更是一面倒支持拜登，高達5成8的老人要投給拜登，而挺川普的低到只有3成5，雙方差距多達23個百分點。

該民調也進一步分析，若將川普與拜登的戰場縮小至「12個戰場搖擺州（battleground states）」，則兩人支持度將縮小，拜登將僅領先6個百分點，與上月差距10個百分點相較，同樣呈現縮小現象，顯示川普仍有翻盤機率。

該篇報導鎖定的12個搖擺州為「佛羅裡達州、亞利桑那州、喬治亞州、愛荷華州、密西根州、明尼蘇達州、北卡羅來納州、內華達州、賓夕法尼亞州、威斯康辛州、尼蘇達州、新罕布夏州、緬因州」。

《華爾街日報》指出，據統計，美國已有9400萬人已經提前投票，其中民主黨選民佔45.5%、共和黨選民佔30.4%。該份聯合民調係由《華爾街日報》（WSJ）與國家廣播公司新聞網（NBC News）共同執行，

但《華爾街日報》專欄作家詹姆斯．弗里曼（James Freeman）與《福斯新聞》主持人瑪麗亞．巴蒂羅姆（Maria Bartiromo）卻於美國30日聯名在《華爾街》刊文，「Trump’s Already Won(川普已經贏了)」表態力挺川普。作者認為，雖然川普對疫情「說了不該說的話」，讓支持者常感到尷尬，但他捍衛美國的自由與繁榮，有利於全球。

(中時新聞網)