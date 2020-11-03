根據Wind統計數據顯示，大陸市場截至10月31日，今年以來新成立的69檔股票ETF，合計總規模達978.89億元（人民幣，下同），進而看到全市場的292檔股票ETF產品，規模合計6898.16億元，較去年底增加1251.93億元，增幅達到22.17％。

而據《中國基金報》報導，儘管大陸今年第4季以來市場延續震盪，但股票ETF規模仍呈增加態勢，較上季上升2.26％。而截至目前5家基金公司旗下股票ETF產品規模合計超過500億元且基金公司佈局ETF產品的熱情不減，讓新成立股票ETF也受到市場追捧。

根據Wind統計數據顯示，截至10月底，大陸今年以來新成立的69檔股票ETF，合計總規模達978.89億元，在今年內股票ETF的新增規模中占比接近8成。另外也有6家公募基金公司更進一步的在今年成立了公司的第一檔股票ETF產品。

因此，進而看到全市場的292檔股票ETF產品，規模合計6898.16億元，較去年底增加1251.93億元，增幅達到22.17％。

(旺報 )